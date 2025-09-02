Martes 02 de septiembre de 2025
El precio del oro establece un máximo histórico

Los analistas ven el oro al contado en un rango de 3.600 a 3.900 dólares en el corto y mediano plazo, con potencial para probar el nivel de 4.000 dólares en 2026 si persisten las incertidumbres económicas y geopolíticas.

Por Ernestina García


Foto referencial Imagen ilustrativa Legion-Media
Los futuros de oro para diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX) superaron este martes los 3.600 dólares por onza, estableciendo un nuevo máximo histórico, según los datos de la bolsa.

El repunte del oro está provocado por las expectativas de recortes de tasas en EE.UU., las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y la fuerte demanda de los inversores y del banco central, y probablemente impulsará los precios a nuevos récords en las próximas semanas, afirman los analistas, recoge Reuters.

Los expertos ven el oro al contado en un rango de 3.600 a 3.900 dólares en el corto y mediano plazo, con potencial para probar el nivel de 4.000 dólares en 2026 si persisten las incertidumbres económicas y geopolíticas.

Noticia al Día/RT


