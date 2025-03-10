El primer carro que llegó a Venezuela fue un regalo para una mujer

En 1904, un acontecimiento revolucionario sacudió las calles de Caracas, Venezuela: la llegada del primer automóvil. Este hito marcó el inicio de una nueva era en la movilidad del país.

El Pionero: El vehículo en cuestión era un elegante Panhard Levassor, una joya de la ingeniería francesa. Fue importado por el entonces presidente de la república, el general Cipriano Castro, como un obsequio para su esposa, Zoila de Castro.

Un Cambio de Época: La llegada de este automóvil transformó la vida cotidiana de los caraqueños, acostumbrados a los carruajes tirados por caballos. El sonido del motor y la velocidad del vehículo causaron asombro y admiración. Existen otras fuentes que indican que el primer automóvil en llegar a Venezuela fue un Cadillac modelo 1904, importado por el Dr. Isaac Capriles.

Un Símbolo de Progreso: El automóvil se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso, y su presencia generó un gran impacto en la sociedad venezolana. Este suceso, marco el inicio de la era automotriz en Venezuela.



La llegada del primer automóvil a Caracas fue un evento trascendental que dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela.

Con Geminis IA