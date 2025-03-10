El primer carro que llegó a Venezuela fue un regalo para una mujer

En 1904, un acontecimiento revolucionario sacudió las calles de Caracas, Venezuela: la llegada del primer automóvil. Este hito marcó el inicio de una nueva era en la movilidad del país.
- El Pionero:
- El vehículo en cuestión era un elegante Panhard Levassor, una joya de la ingeniería francesa.
- Fue importado por el entonces presidente de la república, el general Cipriano Castro, como un obsequio para su esposa, Zoila de Castro.
- Un Cambio de Época:
- La llegada de este automóvil transformó la vida cotidiana de los caraqueños, acostumbrados a los carruajes tirados por caballos.
- El sonido del motor y la velocidad del vehículo causaron asombro y admiración.
- Existen otras fuentes que indican que el primer automóvil en llegar a Venezuela fue un Cadillac modelo 1904, importado por el Dr. Isaac Capriles.
- Un Símbolo de Progreso:
- El automóvil se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso, y su presencia generó un gran impacto en la sociedad venezolana.
- Este suceso, marco el inicio de la era automotriz en Venezuela.
La llegada del primer automóvil a Caracas fue un evento trascendental que dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela.
