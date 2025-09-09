Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

El príncipe Harry donó más de un millón de euros a ONG dedicada a la atención de niños desfavorecidos

La BBC reportó que el duque de Sussex, quien visita por primera vez el país desde el pasado abril, donará 1,1 millones de libras (1 millón 269 mil 972 euros)

Por Candy Valbuena

El príncipe Harry donó más de un millón de euros a ONG dedicada a la atención de niños desfavorecidos
El príncipe Harry donó más de un millón de euros a la ONG de la cadena británica BBC 'Children in Need', dedicada a la atención de niños desfavorecidos. Foto: AP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El príncipe Harry anunció este martes, 9 de septiembre una importante donación personal que supera el millón de euros para la organización benéfica de la cadena británica BBC ‘Children in Need’, que atiende a niños desfavorecidos y afectados por la violencia en el Reino Unido.

Según reportó la propia BBC, el duque de Sussex, que visita por primera vez el país desde el pasado abril, donará 1,1 millones de libras (1 millón 269 mil 972 euros), lo que hizo saber a la organización en una reunión privada en el Community Recording Studio de Nottingham (centro de Inglaterra), donde fue recibido por un grupo de personas que corearon su nombre.

En esa misma ciudad, Harry participó en su primer acto oficial acompañado de su esposa, Meghan Markle, en 2017, pocos días después de anunciar su compromiso y tres años antes de renunciar ambos a sus funciones reales.

Oportunidades

El programa ‘Children in Need’, que la cadena estatal hace desde 1980, también aportará 300 mil libras (346 mil 160 euros) con el objetivo común de "crear oportunidades, fomentar el potencial y ayudar a los jóvenes a construir un futuro más brillante", explicó en un comunicado.

Antes de abandonar Nottingham, se acercó a las personas que coreaban su nombre y se hizo algunas fotografías con la gente, de la que se despidió saludando con las manos y dando las gracias.

Harry, que llegó a Londres este lunes coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de Isabel II, permanecerá en el Reino Unido hasta este jueves mientras se mantienen vivos los rumores sobre un posible reencuentro con su padre, el rey Carlos III, con quien no se encuentra desde hace 18 meses.

Este lunes, participó en la gala anual de los premios de la organización WellChild, de la que es patrono desde hace 17 años y que apoya a niños gravemente enfermos y a sus familias, y también depositó una corona de flores y rindió homenaje en privado ante la tumba de Isabel II, su abuela.

Lee también: Kate Middleton reaparece y desplaza al príncipe Harry en su regreso a Londres 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

En 24 % incrementaron exportaciones no petroleras desde Falcón durante el último mes

Las frutas y hortalizas son los productos de mayor demanda en mercados internacionales, según información de la Secretaría de Economía Productiva y Exportación de la entidad

Al Dia

En 24 % incrementaron exportaciones no petroleras desde Falcón durante el último mes

Las frutas y hortalizas son los productos de mayor demanda en mercados internacionales, según información de la Secretaría de Economía Productiva y Exportación de la entidad

Economía

El 95 % de las empresas instaladas en Cúcuta durante el primer semestre de 2025 son venezolanos

La Cámara de Comercio de Cúcuta, informó que el 95 por ciento de las empresas que se instalaron en la…
Al Dia

La felicidad en pequeños detalles

Con un traje de baño rojo y negro y en pleno atardecer playero, Yulian Saavedra, creadora de contenido, estremeció el…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025