Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron en Santa Bárbara y eclipsaron el acto benéfico de Kevin Costner

Desde que se instalaron en Montecito en 2020, los duques de Sussex siempre se han mostrado muy implicados en las causas sociales de su comunidad.

Por Ernestina García

El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron en Santa Bárbara y eclipsaron el acto benéfico de Kevin Costner
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El príncipe Harry y Meghan Markle acapararon todas las miradas durante el concierto benéfico One805 Live, celebrado este sábado en Santa Bárbara. El evento, impulsado cada año por Kevin Costner desde su creación en 2018, tiene como propósito recaudar fondos para los servicios de emergencia del condado, y se desarrolla en la espectacular finca que el actor posee frente al Pacífico, en la costa californiana.

Desde que se instalaron en Montecito en 2020, los duques de Sussex siempre se han mostrado muy implicados en las causas sociales de su comunidad. De hecho, no es la primera vez que la pareja asiste a este festival organizado por el oscarizado director. En 2023 ya participaron en dicho evento, donde entregaron un premio honorífico a Costner.

La presencia del príncipe y su esposa no pasó desapercibida para el público asistente. Meghan Markle, que el año anterior se ausentó por motivos de salud, según The Mirror, reapareció con un look muy otoñal: un vestido camisero en color azul marino sin mangas muy favorecedor, que combinaba a la perfección con el outfit de su esposo. Este apostó por un total look en negro tanto para su chaqueta, pantalón y camisa.

Ambos se mostraron relajados y sonrientes a su llegada al recinto, donde saludaron al público antes de que el duque de Sussex entregara un galardón al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig. Sobre el escenario, Harry y Meghan protagonizaron gestos de complicidad, hasta que ella se retiró discretamente, cediéndole todo el protagonismo a su esposo.

No es la primera vez que el príncipe participa activamente en este evento: el año pasado también entregó un galardón al piloto de helicóptero Loren Courtney por sus servicios a la comunidad, en un guiño que evocaba su pasado militar en el ejército británico.

Este año también fue premiado el actor Rob Lowe, quien recibió un premio especial por su ayuda a los bomberos durante el incendio de Thomas en 2017. El protagonista de 9-1-1, donde encarna a un capitán de bomberos de Austin, apoya a esta organización desde su creación. Entre los asistentes también se encontraban Maria Shiver, exmujer de Arnold Schwarzenegger, y la periodista, Oprah Winfrey, amiga de los Sussex.

Noticia al Día/HOLA

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Noticias Relacionadas

Al Dia

El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron en Santa Bárbara y eclipsaron el acto benéfico de Kevin Costner

Desde que se instalaron en Montecito en 2020, los duques de Sussex siempre se han mostrado muy implicados en las causas sociales de su comunidad.

Al Dia

Alcalde Gian Carlo Di Martino alerta sobre el uso de aplicaciones telefónicas que atentan contra la salud mental de los niños, niñas y adolescentes

Emitió una alerta pública sobre el uso de aplicaciones telefónicas
Al Dia

Visa aprobada: Hombre de Giorgia baila al estilo de Maracaibo 15

¡El "mood" decembrino se activa!
Al Dia

Comunas de Maracaibo se entrenan para la defensa integral de la nación

En Maracaibo el Órgano de Defensa Integral (ODI), liderada por Giancarlo Di Martino, como alcalde y como jefe político del PSUV, junto a su equipo de gobierno, quienes participan como enlaces en cada parroquia.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025