El príncipe Harry y Meghan Markle acapararon todas las miradas durante el concierto benéfico One805 Live, celebrado este sábado en Santa Bárbara. El evento, impulsado cada año por Kevin Costner desde su creación en 2018, tiene como propósito recaudar fondos para los servicios de emergencia del condado, y se desarrolla en la espectacular finca que el actor posee frente al Pacífico, en la costa californiana.

Desde que se instalaron en Montecito en 2020, los duques de Sussex siempre se han mostrado muy implicados en las causas sociales de su comunidad. De hecho, no es la primera vez que la pareja asiste a este festival organizado por el oscarizado director. En 2023 ya participaron en dicho evento, donde entregaron un premio honorífico a Costner.

La presencia del príncipe y su esposa no pasó desapercibida para el público asistente. Meghan Markle, que el año anterior se ausentó por motivos de salud, según The Mirror, reapareció con un look muy otoñal: un vestido camisero en color azul marino sin mangas muy favorecedor, que combinaba a la perfección con el outfit de su esposo. Este apostó por un total look en negro tanto para su chaqueta, pantalón y camisa.

Ambos se mostraron relajados y sonrientes a su llegada al recinto, donde saludaron al público antes de que el duque de Sussex entregara un galardón al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig. Sobre el escenario, Harry y Meghan protagonizaron gestos de complicidad, hasta que ella se retiró discretamente, cediéndole todo el protagonismo a su esposo.

No es la primera vez que el príncipe participa activamente en este evento: el año pasado también entregó un galardón al piloto de helicóptero Loren Courtney por sus servicios a la comunidad, en un guiño que evocaba su pasado militar en el ejército británico.

Este año también fue premiado el actor Rob Lowe, quien recibió un premio especial por su ayuda a los bomberos durante el incendio de Thomas en 2017. El protagonista de 9-1-1, donde encarna a un capitán de bomberos de Austin, apoya a esta organización desde su creación. Entre los asistentes también se encontraban Maria Shiver, exmujer de Arnold Schwarzenegger, y la periodista, Oprah Winfrey, amiga de los Sussex.

