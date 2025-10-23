El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana "Creer o morir" donde el zuliano ‘Omalbito’ está triunfando

Los venezolanos siguen cosechando éxitos a nivel mundial, en esta ocasión la película "Creer o morir", se estrenó este miércoles, 22 de octubre en la ciudad de Madrid, España, donde los actores fueron ovacionados por un efusivo público que se puso de pie para aplaudirles.

La proyección de la película venezolana "Creer o morir" tuvo lugar en el Cine Capitol.

El estreno contó con la presencia del director, Kiki Villalobos, la escritora de la obra, Rebeca Oria, y los actores protagonistas, Omalbi Rojas (Omalbito), el niño zuliano que brilla con luz propia en este film y Jorge Roldán, quienes compartieron con el público asistente.

Visiblemente conmovido por la magnitud de la bienvenida, el director Kiki Villalobos subió al escenario para expresar su gratitud. "Es la primera vez que vivo una experiencia así", confesó, dedicando el éxito al esfuerzo y talento del equipo venezolano que hizo posible la producción.

Villalobos dedicó la película a su madre, fallecida recientemente. "Yo, por mi parte, quiero dedicar esta película a mi madre, que se me fue hace un par de meses", expresó.

Además, el director hizo un sentido reconocimiento a la trayectoria de la primera actriz venezolana Rosario Prieto, quien participó en la obra.

Villalobos también reconoció a Rebeca Oria, escritora de "Creer o Morir", destacando su aporte fundamental y la amistad que une a ambos creadores.

Omalbito se divirtió en las grabaciones

Omalbito, visitó recientemente la redacción de Noticia al Día, donde describió su experiencia en el set como "hermosísima y muy divertida". Su profesionalismo fue notable; se mostró "muy aplicado y responsable" con el estudio de su guion.

Omalbito durante su visita a Noticia al Día. Foto NAD: Xiomara Solano

"La conexión con la legendaria Rosario Prieto fue mágica, logrando un vínculo especial con la actriz que da vida a su abuela Nasha", relató el joven actor.

Omalbito se convierte en el corazón de la película, demostrando con su carisma, jocosidad y alegría su compromiso total con su naciente carrera.

Lee también: Omalbito Rojas, estrella naciente que visitó Noticia al Día

Noticia al Día/Con información de Primera Edición COL/El Regional