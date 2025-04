El Puma a sus 82 años: "Quedan pocos de mi generación, le echo de menos a Julio, Raphel y José Luis Perales”

El Puma, animal que simboliza poder, vitalidad y fuerza, apodo que lo ha acompañado a este “león de la montaña”, José Luis Rodríguez, en su exitosa carrera artística por más de siete décadas, arribó a los 82 años triunfando, cosechando éxitos, pero también superando dificultades en materia de salud.

El reconocido artista venezolano que en su largo trajinar artístico hoy recuerda al llegar a los 82 años a sus colegas, con los que una vez compartió escenarios internacionales señalando a través de las redes sociales:. “de mi generación quedamos pocos, y echo de menos a Julio, Raphel y José Luis Perales”.

Foto: Cortesía



“Por lo que respecta a mí, el mandato es seguir, seguir hasta el final, viajando y cantando, donde Dios me lleve, buscándolos a ustedes en cualquier rincón de la tierra, para agradecerles personalmente todo el cariño que me han dispensado y que siguen regalándome”, escribió el Puma en su cuenta de Instagram.

Para todos los fans, los amigos y los que aún no me conocen debo darles las gracias porque han sido buenos conmigo, comentó.

Foto: Cortesía



Gracias a Dios, a mi querida esposa, mi familia, el donante, la familia del donante, todos los médicos y enfermeras que siguen todavía en mi camino. Esperen mi visita en cualquier lugar, porque ahí estaré, y los disfrutaré. Que Dios les siga bendiciendo, dijo en su mensaje.

