Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

"El que no sabe de Maracaibo no opine": La IA muestra cómo se vería el Lago congelado por su primera estación de invierno

El video, que se ha convertido en una pieza de humor involuntario y una prueba del poder de la IA para crear realidades alternas

Por M Romero

Foto: Captura video IA.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La ciudad de Maracaibo se encuentra en un jocoso debate tras la viralización de un video que anuncia la "Estación de Invierno" y un gigantesco evento de patinaje sobre hielo en el icónico Lago de Maracaibo.

El video, que ha desatado una ola de reacciones entre asombro y carcajadas, muestra a una entusiasta patinadora (creada con IA) proclamando el fenómeno climático: "¡Llega la Navidad este 2025 a Maracaibo! Y con ella, la estación de invierno por primera vez en Venezuela. El Zulia se complace en ser protagonista del Lago de Maracaibo completamente congelado…"

A pesar del convincente esfuerzo de la protagonista, el sentido común zuliano confirman que el video es, en realidad, un sofisticado y divertido montaje creado con Inteligencia Artificial (IA).

Este se uno a los diferentes contenidos en redes sociales que han causado confusión y diversión en el público zuliano.

@kaishavenavidez

MARACAIBO NEVANDO. #maracaibozulia #zuliaviral #noticiaszulia #zuliatiktok #marabinos

♬ sonido original – Gaitas de Cheo Herdenez

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Clez aprobó Proyecto de Ley sobre Regulación del Uso de Motocicletas

Clez aprobó Proyecto de Ley sobre Regulación del Uso de Motocicletas

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

La UJGH y líderes empresariales definen la

La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Noticias Relacionadas

Al Dia

"El que no sabe de Maracaibo no opine": La IA muestra cómo se vería el Lago congelado por su primera estación de invierno

El video, que se ha convertido en una pieza de humor involuntario y una prueba del poder de la IA para crear realidades alternas
Al Dia

Cámara de Comercio de Maracaibo y CNP Zulia unen fuerzas para impulsar la comunicación empresarial

El objetivo es establecer alianzas estratégicas y desarrollar proyectos de colaboración en beneficio del sector empresarial de la región.
Al Dia

‘Canela’ está desaparecida desde hace más de 20 días: Fue vista por última vez en el barrio La Polar de San Francisco

Si tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de ‘Canela ‘ puede comunicarse al número telefónico: 0424-6669175. Ofrecen recompensa en divisas.
Al Dia

Águilas inicia serie ante Caribes en el nido

Águilas comienza una serie de cuatro juegos ante Caribes de Anzoátegui en Maracaibo a partir de este viernes, 31 de octubre


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025