La ciudad de Maracaibo se encuentra en un jocoso debate tras la viralización de un video que anuncia la "Estación de Invierno" y un gigantesco evento de patinaje sobre hielo en el icónico Lago de Maracaibo.

El video, que ha desatado una ola de reacciones entre asombro y carcajadas, muestra a una entusiasta patinadora (creada con IA) proclamando el fenómeno climático: "¡Llega la Navidad este 2025 a Maracaibo! Y con ella, la estación de invierno por primera vez en Venezuela. El Zulia se complace en ser protagonista del Lago de Maracaibo completamente congelado…"

A pesar del convincente esfuerzo de la protagonista, el sentido común zuliano confirman que el video es, en realidad, un sofisticado y divertido montaje creado con Inteligencia Artificial (IA).

Este se uno a los diferentes contenidos en redes sociales que han causado confusión y diversión en el público zuliano.

Noticia al Día