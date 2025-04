Las luces del emblemático Empire State, así como el de otros edificios en Nueva York, se pintaron de rosa para acompañar el retorno de nada más y nada menos que el Victoria’s Secret Fashion Show que la noche de este martes 15 de octubre regresó, tras seis años de ausencia.

La sorpresa en el desfile de lencería es que regresaron sus supermodelos de los años 90, entre ellas Gigi y Bella Hadid, Kate Moss y Tayra Banks.

El evento reclutó a antiguas estrellas de esta angelical pasarela, en la que las modelos lucen enormes alas de fantasía, diseñadas para combinar con la ropa interior que desfilan.

Para demostrarlo, el show de modas fue inaugurado esta noche por la reconocida modelo Gigi Hadid, quien debutó en esta pasarela en el 2015. La estadounidense fue la primera en recorrer el lugar, vistiendo una pijama de inspiración romana, con alas estilo diosa del Olimpo y sandalias altas de gladiador.

La modelo estadounidense Gigi Hadid camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria’s Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York .AFP.

El público fue elevando la energía del encuentro, pues cada vez que un rostro famoso aparecía en escena, los asistentes gritaban emocionados y rompían en aplausos. Así ocurrió cuando salió la brasileña Adriana Lima, posando en un enterizo de malla entramada negro, acompañado por unas alas de mariposas, del mismo color, con efecto desgastado. Ella modeló por primera vez en este show en 1999.

La modelo brasileña Adriana Lima camina por la pasarela durante el desfile de modas de Victoria’s Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York. AFP.

En medio del desfile se fueron intercalando los show musicales prometidos para la cita. La primera en presentarse fue la tailandesa Lisa, de Blackpink, que cantó ataviada de un micro conjunto de dos piezas de vinil negro. En medio el show fue el turno de la sudafricana Tyla. Ambas se ganaron las apetecidas alas. La primera lució un modelo intricado, la segunda vistió un par de plateadas.

A pesar de la angelical gala, la velada contó con un toque rockero, cuando la pasarela se oscureció para dar paso a la lencería más atrevida y hardcore de la noche (por supuesto, toda en negro con alas en el mismo tono). Al ritmo de I love rock and roll saltó a escena la recordada supermodelo Kate Moss, una de las sorpresas de la noche.

La modelo estadounidense Kate Moss camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria’s Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York. AFP.

El segmento continuó al son de Are You Gonna Go My Way. Ella no fue la única sorpresa: la exprimera dama de Francia Carla Bruni, también supermodelo de los 90 como Moss, igualmente impactó en el escenario con las infaltables alas.

La modelo estadounidense Ashley Graham camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria’s Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York. AFP.

Otro rostro que fue vociferado ante su aparición fue el de la modelo de tallas grandes Ashley Graham, que desfiló un body negro de randa y alitas armadas con flores.

La modelo estadounidense Ashley Graham camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria’s Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York.

El momento más esperado de la noche fue el show de Cher: las luces se oscurecieron para iluminar solo su nombre en las pantallas gigantes del evento. La diva de casi 80 años sigue rockeando, con sus inolvidables himnos Strong enough y Believe.

La cantante estadounidense Cher (izq.) actúa como la modelo estadounidense Bella Hadid (dcha.) camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria’s Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York.

El caminar icónico de Tayra Banks en el desfile de Victoria’s Secret

Y como había sido prometido: Tyra Banks en escena fue la encargada de cerrar esta especial pasarela que terminó con pirotecnia en exteriores.

Con su cabello rojizo encrespado y desatado, un corset a la cintura y una larga capa doble faz (negra y plateada), Tyra, que modeló desde 1997 hasta el 2005 para Victoria’s Secret, se reafirmó este año como la eterna patrona del desfile anual.

La modelo estadounidense Tyra Banks (C) camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria’s Secret.AFP.

Noticia al Día/El Universal