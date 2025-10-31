Viernes 31 de octubre de 2025
El rey Carlos III inició el proceso formal para retirar títulos reales a su hermano Andrés tras ser vinculado con el caso de Jeffrey Epstein

Andrés también deberá abandonar el actual contrato de alquiler en la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor, que hasta ahora le ha brindado "protección legal" para continuar residiendo allí. "Se le ha notificado formalmente que debe renunciar al contrato de alquiler y se trasladará a otro alojamiento privado", señaló la casa real británica.

Por Candy Valbuena

El rey Carlos III inició el proceso formal para retirar títulos reales a su hermano Andrés tras ser vinculado con el caso de Jeffrey Epstein
Andrés, junto a Carlos III. Foto: ZUMA vía Europa Press | EUROPAPRESS
El rey Carlos III, inició este jueves, 30 de octubre un proceso formal para retirar el título de príncipe y demás honores y distinciones a su hermano Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado. La decisión surge a raíz de la controversia por el pasado vínculo del príncipe Andrés con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La distinción oficial del tercer hijo de la reina Isabel II pasará a ser, a partir de ahora, "Andrés Mountbatten Windsor", precisó Buckingham, que por primera vez omitió la nomenclatura de príncipe.

De acuerdo con la nota, Andrés también deberá abandonar el actual contrato de alquiler en la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor (al suroeste de Londres), que hasta ahora le ha brindado "protección legal" para continuar residiendo allí. "Se le ha notificado formalmente que debe renunciar al contrato de alquiler y se trasladará a otro alojamiento privado", señaló la casa real británica.

Del mismo modo, precisó que estas sanciones se consideran "necesarias a pesar que Andrés sigue negando las acusaciones en su contra" por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Presión política

El comunicado de Buckingham finaliza indicando que los monarcas del Reino Unido, Carlos III y Camila, buscan así "dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso".

El anuncio de este jueves supone el paso definitivo del monarca para desvincular por completo la figura de Andrés de la corona británica, apenas unas semanas más tarde de que éste último publicase un comunicado en el que decidía renunciar voluntariamente al uso de sus títulos y honores reales para que sus acusaciones no fueran una distracción al trabajo de la familia real.

En los últimos días la presión sobre Carlos III había aumentado todavía más después de varios diputados se mostrasen dispuestos a abrir un debate en el Parlamento sobre la conducta del príncipe Andrés y la posibilidad de retirarle sus títulos y de que una de las supuestas víctimas sexuales del hasta ahora príncipe, Virginia Giuffre, lo acusase en sus memorias póstumas.

Lee también: El Rey Carlos III anuncia el cierre temporal del castillo de Balmoral

Noticia al Día/Con información de EFE/AFP

Temas:

