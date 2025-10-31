¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Las redes se encendieron este fin de semana con un video que devolvió a los zulianos a una de las fiestas más recordadas del espectáculo nacional: la boda del gran Daniel Alvarado y la actriz Enma Rabe.

En el audiovisual, que rápidamente se hizo viral, se ve al querido “Negrito Fullero” haciendo lo que más disfrutaba: cantar y celebrar al ritmo de la gaita junto a Los Cardenales del Éxito, agrupación de la que fue vocalista y con la que inmortalizó temas que aún estremecen el corazón de los zulianos.

La fiesta, que reunió a grandes figuras del arte, la televisión y la música, fue una verdadera rumba zuliana. Entre risas, brindis y zapateos, el propio Daniel tomó el micrófono para interpretar su emblemático tema “El Negrito Fullero”, desatando la algarabía de todos los presentes.

Uno de los momentos más comentados del video es cuando aparece su hija, Danielita Alvarado, bailando gaita con una alegría contagiosa, reflejo de esa herencia musical y zuliana que siempre caracterizó a su padre.

Los usuarios en redes no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de nostalgia y cariño.

Daniel Alvarado, recordado por su talento, su carisma y su amor por la gaita, sigue presente en el corazón del pueblo zuliano. Y este video, rescatado del baúl de los recuerdos, recordó que su legado —musical y familiar— sigue tan vivo como aquella noche de fiesta y gaitas.

Noticia al Día