Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Uno de los momentos más comentados del video es cuando aparece su hija, Danielita Alvarado, bailando gaita con una alegría contagiosa, reflejo de esa herencia musical y zuliana que siempre caracterizó a su padre

Por Haroldo Manzanilla

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó "El Negrito Fullero" y hasta Danielita bailó gaita
Las redes se encendieron este fin de semana con un video que devolvió a los zulianos a una de las fiestas más recordadas del espectáculo nacional: la boda del gran Daniel Alvarado y la actriz Enma Rabe.

En el audiovisual, que rápidamente se hizo viral, se ve al querido “Negrito Fullero” haciendo lo que más disfrutaba: cantar y celebrar al ritmo de la gaita junto a Los Cardenales del Éxito, agrupación de la que fue vocalista y con la que inmortalizó temas que aún estremecen el corazón de los zulianos.

La fiesta, que reunió a grandes figuras del arte, la televisión y la música, fue una verdadera rumba zuliana. Entre risas, brindis y zapateos, el propio Daniel tomó el micrófono para interpretar su emblemático tema “El Negrito Fullero”, desatando la algarabía de todos los presentes.

Uno de los momentos más comentados del video es cuando aparece su hija, Danielita Alvarado, bailando gaita con una alegría contagiosa, reflejo de esa herencia musical y zuliana que siempre caracterizó a su padre.

Los usuarios en redes no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de nostalgia y cariño.

Daniel Alvarado, recordado por su talento, su carisma y su amor por la gaita, sigue presente en el corazón del pueblo zuliano. Y este video, rescatado del baúl de los recuerdos, recordó que su legado —musical y familiar— sigue tan vivo como aquella noche de fiesta y gaitas.

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

URBE abre nueva carrera de Ingeniería Mecatrónica

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

Raúl González, de

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

La UJGH y líderes empresariales definen la

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Noticias Relacionadas

Farándula

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

El actor estadounidense, recordado por su paso por El príncipe del rap, había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años. Deja cuatro hijos tras su muerte.
Al Dia

Franklin Paredes necesita ayuda para someterse a urgente intervención quirúrgica por graves lesiones en la piel

Dermatitis crónica con microabscesos en hombro e ingle, es el diagnóstico y cuyas lesiones han aumentado de tamaño, por lo cual requiere una urgente intervención quirúrgica para retirarlas.
Al Dia

Miss Zulia ganó la banda de Miss Siempre Original 2025

Este evento destaca los aspectos únicos y distintivos de cada una de las candidatas.
Al Dia

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Según el pronóstico del Inameh para hoy, se aprecian áreas nubladas con lluvias y chubascos con descargas eléctricas hacia el sur del Zulia y otras poblaciones venezolanas como: Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Región Central, Apure, Barinas, Mérida y Táchira.


