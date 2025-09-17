El Salón de la Fama tendrá el bate con el que Salvador Pérez alcanzó los 300 jonrones y 1.000 impulsadas

El receptor venezolano Salvador Pérez estampó recientemente un capítulo dorado en la historia de las Grandes Ligas al conectar su jonrón número 300 y alcanzar las 1.000 carreras impulsadas en un mismo juego, el pasado fin de semana.

El criollo se convirtió en el octavo catcher en la historia de la MLB en alcanzar ambas marcas, uniéndose a figuras inmortales como Mike Piazza, Johnny Bench, Carlton Fisk, Yogi Berra, Gary Carter e Iván Rodríguez.

El logro del carabobeño no solo lo colocó en una élite estadística, sino que también fortaleció su candidatura para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown una vez que se retire.

Además, Pérez (301) está a solo 16 cuadrangulares del récord histórico de los Reales de Kansas City, establecido por George Brett (317), lo que lo consolida como uno de los jugadores más emblemáticos de la franquicia.

Como dato, el aficionado que atrapó la pelota del jonrón 300 la devolvió sin pedir nada a cambio, y Pérez le agradeció con regalos y una foto, demostrando como siempre la humildad y conexión con los fanáticos.

