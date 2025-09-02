¡El sueño comienza! La Vinotinto reúne a todas sus figuras para el duelo ante Argentina

La selección nacional de fútbol completó este lunes su concentración en Buenos Aires, donde se prepara para enfrentar a Argentina en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A través de un audiovisual, la Federación Venezolana de Fútbol compartió la llegada de cada integrante en territorio argentino.

A partir del 4 de septiembre, comienza el tramo decisivo para el combinado vinotinto, que necesita obtener resultados positivos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al repechaje mundialista. El reto no será menor: enfrente estará la vigente campeona mundial y continental, que lidera el clasificatorio con el boleto asegurado a la próxima cita mundial.

Por su parte, Venezuela ocupa actualmente el séptimo lugar, con 18 puntos, y depende de sí misma para alcanzar el objetivo histórico de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol de selecciones absolutas.