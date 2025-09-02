Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

¡El sueño comienza! La Vinotinto reúne a todas sus figuras para el duelo ante Argentina

Gran parte de los convocados ya están a las órdenes del cuerpo técnico

Por Daniel García

¡El sueño comienza! La Vinotinto reúne a todas sus figuras para el duelo ante Argentina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La selección nacional de fútbol completó este lunes su concentración en Buenos Aires, donde se prepara para enfrentar a Argentina en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A través de un audiovisual, la Federación Venezolana de Fútbol compartió la llegada de cada integrante en territorio argentino.

A partir del 4 de septiembre, comienza el tramo decisivo para el combinado vinotinto, que necesita obtener resultados positivos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al repechaje mundialista. El reto no será menor: enfrente estará la vigente campeona mundial y continental, que lidera el clasificatorio con el boleto asegurado a la próxima cita mundial.

Por su parte, Venezuela ocupa actualmente el séptimo lugar, con 18 puntos, y depende de sí misma para alcanzar el objetivo histórico de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol de selecciones absolutas.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Deportes

Lionel Scaloni sobre el mes de La Finalissima contra España: "Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial"

El director técnico de la selección argentina habló sobre la Finalissima contra España y manifestó su disconformidad con la fecha establecida.
Cultura

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

Esta reliquia, que se conserva intacta en el antiguo templo colonial de la "Tierra de nubes", es un testimonio tangible…
Deportes

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

El vinotinto sufrió una lesión en su hombro derecho

Deportes

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

El astro argentino Lionel Messi desembarcó este lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido con muestras de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025