Yaneth Elarba, una devota de Maturín, realizó un anhelo que parecía inalcanzable: donar el vestido que lucirá la Virgen del Valle en su tradicional Bajada, programada para el primero de septiembre. Este gesto emotivo está impregnado de fe y perseverancia, ligado a una promesa hecha por la salud de su hijo, quien superó un trasplante de riñón.

Desde hace años, Yaneth había deseado vestir a la Virgen, pero el proceso es complicado. La iglesia y los sacerdotes coordinan el evento, y hay muchas personas esperando su turno. En un momento de angustia por la enfermedad de su hijo, hizo una promesa a la Virgen del Valle.

La recuperación de su hijo se convirtió en el milagro que le permitió recibir, el año pasado, el patrón para confeccionar el vestido.

El vestido, diseñado y bordado por la reconocida modista zuliano Nidal Noauihed, es una obra de arte que refleja dedicación y atención al detalle.

Yaneth mencionó que no tiene figura, ya que está completamente bordado con piedras y pintado con esmero. Destacó las numerosas horas que se invirtieron en su creación, convirtiéndolo en una pieza única y especial.

Para Yaneth, este acto va más allá de lo material. Expresó que siente que la Virgen le otorgó la oportunidad de afirmar que su hijo está curado y puede realizar el vestido. Esta pieza, que será admirada por miles de fieles durante la Bajada, simboliza no solo un sueño cumplido, sino también un testimonio profundo de fe y sanación.



Notiacia al Dia / Pasante/ Kelly Nava.