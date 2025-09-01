Lunes 01 de septiembre de 2025
El sueño de una devota: La donación del vestido para la Virgen del Valle

El vestido, diseñado y bordado por la reconocida modista zuliano Nidal Noauihed

Por Pasante1

El sueño de una devota: La donación del vestido para la Virgen del Valle
Yaneth Elarba, una devota de Maturín, realizó un anhelo que parecía inalcanzable: donar el vestido que lucirá la Virgen del Valle en su tradicional Bajada, programada para el primero de septiembre. Este gesto emotivo está impregnado de fe y perseverancia, ligado a una promesa hecha por la salud de su hijo, quien superó un trasplante de riñón.

Desde hace años, Yaneth había deseado vestir a la Virgen, pero el proceso es complicado. La iglesia y los sacerdotes coordinan el evento, y hay muchas personas esperando su turno. En un momento de angustia por la enfermedad de su hijo, hizo una promesa a la Virgen del Valle.

La recuperación de su hijo se convirtió en el milagro que le permitió recibir, el año pasado, el patrón para confeccionar el vestido.

El vestido, diseñado y bordado por la reconocida modista zuliano Nidal Noauihed, es una obra de arte que refleja dedicación y atención al detalle.

Yaneth mencionó que no tiene figura, ya que está completamente bordado con piedras y pintado con esmero. Destacó las numerosas horas que se invirtieron en su creación, convirtiéndolo en una pieza única y especial.

Para Yaneth, este acto va más allá de lo material. Expresó que siente que la Virgen le otorgó la oportunidad de afirmar que su hijo está curado y puede realizar el vestido. Esta pieza, que será admirada por miles de fieles durante la Bajada, simboliza no solo un sueño cumplido, sino también un testimonio profundo de fe y sanación.

Notiacia al Dia / Pasante/ Kelly Nava.

Al Dia

El sueño de una devota: La donación del vestido para la Virgen del Valle

El vestido, diseñado y bordado por la reconocida modista zuliano Nidal Noauihed
Al Dia

Henrique Capriles denuncia "campaña de odio" en su contra

Durante una transmisión en vivo, Capriles enfatizó su derecho a expresarse libremente: "Tengo el derecho a decir lo que pienso"
Al Dia

"Solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente": Roger Waters de la banda Pink Floyd sobre submarinos en el mar Caribe

El artista aseguró que Washington está enviando aviones de guerra y submarinos nucleares al mar Caribe como parte de una "guerra psicológica contra el pueblo venezolano"
Al Dia

Sheila Ortega disfrutó Maracaibo al máximo: Hasta bailó gaita en Pa' que Luis

Maracaibo, tierra del sol amada, recibió con los brazos abiertos a la actriz de cine para adultos venezolana Sheila Ortega,…

