El Team Audaces del Colegio Claret irán a un nuevo reto de la robótica zuliana en la FTC Italia Championship

En los espacios del Grupo ElMoca este martes 11 de febrero el Team Audaces del Colegio Claret Ganadores de la COPA KA’I 2024, informaron sobre su próxima participación en el evento internacional de robótica la FTC Italia Championship del 20 al 22 de febrero.

Llenos de confianza el Team Audaces. Foto: Xiomara Solano

Acompañados por el personal del Colegio Claret, Directivos del Grupo ElMoca y padres y representantes de los estudiantes, los 13 integrantes del Team Audaces detallaron que se sienten preparados para la fuerte competición donde aspiran volver a dejar en alto el nombre de Venezuela.

"Tenemos mucha confianza porque nos hemos preparado muy bien y cada uno sabe lo que tiene que hacer", afirmó Alex Calimán, capitán del equipo. "El venezolano siempre se levanta de sus caídas", añadió, reflejando el espíritu de lucha y determinación del equipo.

Alex Calimán, Capitán del Team Audaces. Foto: Xiomara Solano

Calimán destacó que la FTC Italia Championship es una de las competencias más importantes a nivel internacional en el campo de la robótica. El desafío consiste en realizar diversas actividades con un robot, que debe cumplir exitosamente para alcanzar los principales premios del certamen.

Ricardo Pérez, representante de Grupo ElMoca. Foto: Xiomara Solano

Ricardo Pérez, representante del Grupo ElMoca, expresó su satisfacción por apoyar este tipo de iniciativas. "Nosotros como empresa debemos apoyar estas iniciativas de estos muchachos para que sigan motivados y para que en el futuro puedan seguir surgiendo más en este sentido", manifestó Pérez.

Rueda de prensa Team Audaces. Foto: Xiomara Solano

El ánimo del equipo es palpable y la expectativa es alta. Se espera que el Team Audaces tenga una destacada actuación en la competencia, poniendo una vez más de manifiesto el talento y la calidad de la robótica zuliana a nivel internacional.

