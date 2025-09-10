El Teatro Baralt con sabor: ¡Azúcar!, el espectáculo musical que honra el alma, la voz y el ritmo de Celia Cruz

El Teatro Baralt se prepara para recibir uno de los eventos más impactantes del año: “Azúcar”, un espectáculo musical que rinde tributo a la legendaria Celia Cruz, la Reina de la Salsa. El gran estreno será el 17 de octubre a las 7:00 p.m. en la Gran Sala del emblemático recinto cultural zuliano.

Con la fuerza arrolladora de la música latina, “Azúcar” promete ser una experiencia sensorial cargada de ritmo, historia y emoción. La voz estelar de la reconocida cantante zuliana Susana Medina será la encargada de revivir los éxitos que marcaron generaciones, en una puesta en escena que celebra el legado de una de las artistas más influyentes del siglo XX.

Un estreno con sello histórico: Este espectáculo no solo marca un hito artístico, sino también institucional: “Azúcar” será el primer show en coproducción entre Susana Medina y el Teatro Baralt, tras su nombramiento como la primera artista residente del recinto cultural. “Este es el primer espectáculo que realizo en conjunto con el Teatro Baralt desde que me invitaron a formar parte como artista residente. Es el inicio de una etapa que traerá muchos proyectos que seguramente darán de qué hablar”, expresó Medina con entusiasmo.

Producción de lujo: La producción está a cargo de Jessy Linares, con dirección artística de Alexander Ventura y dirección musical del maestro Luicidio Quintero, quienes han unido talento y pasión para crear una propuesta escénica que promete dejar huella en el corazón del público.

Una fiesta con profundo sabor latino: “Azúcar” no solo será un tributo musical a la Guarachera del Mundo, sino una celebración cultural que envolverá al espectador en una atmósfera de alegría, color y movimiento. El elenco de bailarines, cuidadosamente seleccionado, aportará dinamismo y energía a cada interpretación, haciendo de esta velada una verdadera fiesta caribeña.

Entradas disponibles: Las entradas ya están a la venta a través del portal oficial www.teatrobaralt.org. No pierdas la oportunidad de ser parte de este homenaje inolvidable a la mujer que puso a bailar al mundo entero con su inconfundible grito de guerra: ¡Azúcar!

Detalles del evento

Fecha: 17 de octubre de 2025

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Gran Sala del Teatro Baralt

Entradas: $30 VIP / $20 General / $15 Palco

Vive la magia, siente el ritmo, celebra el legado. ¡Azúcar! Te espera

Nota de Prensa