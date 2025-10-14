Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

El telescopio James Webb analiza el enigmático TOI-4507 b: Un exoplaneta que desafía las teorías astronómicas

El telescopio espacial James Webb se prepara para estudiar TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía las teorías actuales sobre la formación y evolución planetaria.

Por Pasante1

El telescopio James Webb analiza el enigmático TOI-4507 b: Un exoplaneta que desafía las teorías astronómicas
El telescopio James Webb analiza el enigmático TOI-4507 b: Un exoplaneta que desafía las teorías astronómicas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El telescopio espacial James Webb se prepara para estudiar TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía las teorías actuales sobre la formación y evolución planetaria. Situado a 578 años luz del sistema solar, este coloso presenta características sorprendentes que han captado la atención de la comunidad científica.

TOI-4507 b destaca por su tamaño impresionante: su diámetro es nueve veces mayor que el de la Tierra, pero su masa apenas alcanza 30 veces la terrestre. Esta peculiaridad lo clasifica como un “planeta superinflado” o “super-puff”, caracterizado por su baja densidad y una atmósfera extensa y ligera. Este exoplaneta gira alrededor de una estrella joven, de apenas 700 millones de años, lo que lo coloca entre los sistemas más jóvenes identificados hasta la fecha. Su órbita, casi polar, le permite completar un recorrido alrededor de su estrella en 105 días, un periodo más prolongado de lo habitual para los planetas de su categoría.

Las anomalías de TOI-4507 b no se limitan a su tamaño y órbita. Las teorías actuales sobre la formación de atmósferas infladas no explican adecuadamente su existencia, ya que el exoplaneta se encuentra demasiado alejado de su estrella para que el calentamiento por marea sea un factor determinante. Otras explicaciones, como la presencia de anillos, también se ven comprometidas por las condiciones de temperatura en su entorno.

Frente a estas incógnitas, los investigadores plantean hipótesis alternativas. Una de ellas sugiere que un evento catastrófico podría haber desalineado el disco protoplanetario, alterando la órbita de TOI-4507 b. Otra posibilidad es la influencia de un planeta más distante, que podría haber modificado la trayectoria del exoplaneta a lo largo del tiempo.

Este descubrimiento, que se logró gracias a datos del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA y el telescopio ASTEP en la Antártida, se convierte en una prioridad para la investigación astronómica. Los astrónomos consideran que TOI-4507 b, por su brillo y su atmósfera excepcionalmente baja, es un candidato ideal para ser analizado por el telescopio James Webb, que podrá investigar su composición y ofrecer nuevas pistas sobre su origen. La comunidad científica espera que estos estudios aporten respuestas a los enigmas que rodean a este intrigante exoplaneta.

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Infobae

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Noticias Relacionadas

Al Dia

El telescopio James Webb analiza el enigmático TOI-4507 b: Un exoplaneta que desafía las teorías astronómicas

El telescopio espacial James Webb se prepara para estudiar TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía las teorías actuales sobre la formación y evolución planetaria.

Al Dia

Aquí se pasea a sus anchas el espíritu de Simón Rodríguez: La escuela su alma

El número de alumnos es de 200 y pico
Al Dia

Zulianos finalistas en el Sambil Emprende, impulsan solución hídrica para Venezuela con su proyecto sostenible

Ambos zulianos, clasificaron entre los finalistas de Sambil Emprende, el primer concurso nacional de emprendimiento

Al Dia

Reportan que aumentan casos de cáncer de mama en Falcón: Mujeres jóvenes especialmente

Recomiendan tener en cuentas los factores de riesgos en aquellas pacientes mayores de 45 años, con obesidad, sedentarismo, tabaquismo o el uso prolongado de hormonas, sobre todo estrógenos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025