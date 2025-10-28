Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

El termómetro de la economía de Maracaibo: El callejón de los…¡no lo digas!

El colorido y el bullicio usual. La chispa del zuliano hace la diferencia. Hay cada estilo y ocurrencia. El sexo femenino es el principal comprador y para ella va la artillería pesada de la seducción, de la atracción para concretar una venta.

Por Josue Carrillo

El termómetro de la economía de Maracaibo: El callejón de los…¡no lo digas!
El termómetro de la economía de Maracaibo: El callejón de los...¡no lo digas!. Foto: Xiomara Solano.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este mercado popular de ropa de Maracaibo no escapa a los cambios impuestos por las redes sociales, en eso que llaman "la generación de cristal", así entonces: no se dice poner, se dice colocar (¿?), no se puede llamar negro a una persona y, en el caso específico, El callejón dejó de ser de "los pobres". Y hasta razón tendrán.

Esta mañana visitamos El Callejón. El hecho de ir cuando comenzaba la mañana mostró poca afluencia con tendencia a mejorar. Los comerciantes están bien surtidos. El colorido y el bullicio usual. La chispa del zuliano hace la diferencia. Hay cada estilo y ocurrencia. El sexo femenino es el principal comprador y para ella va la artillería pesada de la seducción, de la atracción para concretar una venta.

Es imposible salir de allí con las manos vacías. Para las damas hay caballeros atentos y joviales quienes a las mayorcitas las hacen sentir como princesas y se derriten en halagos con las jovencitas. En una mesa o puesto (así se llama el territorio de cada vendedor) hay hombres y mujeres quienes abordan a los curiosos.

La mercancia viene de distintas partes: Panamá, Colombia, EEUU, China y Perú.

Cuando preguntamos qué era lo más vendido, la respuesta fue tajante

  • Blujines.

Noticia al Día / JC

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 311 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 284 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 255 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 246 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (8%, 175 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 116 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 114 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 107 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 101 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 77 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 70 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 63 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 55 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 55 Votos)
  • Popular 95.5 FM (3%, 53 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 9 Votos)

Votantes totales: 2.091

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

Noticias Relacionadas

Internacionales

Las imágenes más virales del huracán Melissa

Vista desde el espacio. Una de las imágenes más compartidas fue captada desde la Estación Espacial Internacional, donde se aprecia el ojo perfectamente definido del huracán sobre el mar Caribe. La simetría de sus bandas nubosas y el contraste entre el centro de calma y el entorno tormentoso han sido descritos como “el efecto estadio”, una formación circular que recuerda la estructura de un coliseo iluminado
Zulia

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

Maracaibo tiene estructuras antiguas y afectadas que representan un riesgo para la seguridad de quienes habitan o transitan cerca de ellas.
Al Dia

Los altares de México abren sus brazos hoy a las almas inquietas

Mientras el otoño tiñe de nostalgia los cielos, México se ilumina con el vibrante color naranja del Cempasúchil, dando inicio a la más emotiva de sus celebraciones: el Día de Muertos.
Al Dia

Bombero jubilado del INEA lanza S.O.S. por medicamento que puede salvar su vida

Contreras en medio de la preocupación que lo afecta no dejó, sin embargo, agradecer la comprensión y la ayuda que otros buenos samaritanos le han expresado, entre ellos, "el gobernador Luis Caldera quien ya aprobó la operación a la que debo ser sometido de artrosis de cadera.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025