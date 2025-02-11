El termómetro va pa’ arriba en Maracaibo: Temperaturas sobrepasarán los 37 °C este lunes 11-Feb

Soleado y con algo de viento amaneció la capital zuliana este martes, 11 de febrero donde las temperaturas superarán los 37 grados centígrados (°C), según resalta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo hasta oras del mediodía de este martes, el organismo asegura que: Se prevé lluvias o lloviznas dispersas en áreas al norte de nuestra Delta Amacuro, Sucre, Este de Miranda/Falcón, Andes y sur del Lago de Maracaibo; el resto del país se mantendrá con cielo despejado.

Desde inicios de enero de 2025, el clima en la región zuliana se ha mantenido "agradable", la brisa no ha faltado, y en lo que va de febrero las temperaturas bordean los 25 °C mínimas y máximas de 37 °C, tal como se pronostica el Inameh para este día, donde se eleva el termómetro al menos dos grados.

Foto: Inameh

