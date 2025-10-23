Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

El tobogán de la Chinita es preparado con amor y esmero por manos marianas

El corazón mariano del Zulia late con fuerza. A solo días de la esperada Bajada de Nuestra Señora del Rosario…

Por Haroldo Manzanilla

El tobogán de la Chinita es preparado con amor y esmero por manos marianas
El corazón mariano del Zulia late con fuerza. A solo días de la esperada Bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Parroquia San Juan de Dios, la Basílica-Santuario, inició el ensamblaje del tradicional tobogán que llevará a la Reina Morena desde su Camarín hasta el encuentro con su pueblo devoto.

Este acto, cargado de fe y emoción, es el inicio de las Fiestas Patronales 2025, donde miles de zulianos se congregan para rendir homenaje a la Madre de todos. El tobogán, símbolo de cercanía y humildad, es preparado con esmero por manos marianas: hermanos, servidores y parroquianos que, con amor y dedicación, han puesto su granito de arena para que todo esté listo en esta cita espiritual.

“Queridos hermanos, estamos a solo un par de días de la Bajada de Nuestra Sra. de Chiquinquirá, quien viene a reencontrarse con su Pueblo amado”, expresó la comunidad parroquial en un emotivo mensaje que ya circula entre los fieles.

La Bajada de la Chinita no es solo una tradición: es un reencuentro con nuestras con nuestra fe y la esperanza que nunca se apaga. Desde ya, Maracaibo se viste de gala, se llena de gaitas, oraciones y promesas, esperando el momento en que la Virgen descienda para abrazar a su gente.

Una publicación compartida de Basílica de NS del Rosario de Chiquinquirá (@basilicachinita)

