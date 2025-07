El toma y dame de Daniela Alvarado con Jonathan Montenegro "huele a demonio", asegura la actriz

En los últimos días el nombre de Jonathan Montenegro ha dado mucho de que hablar en las redes sociales, por el conflicto que mantiene con su expareja Patricia Schwarzgruber, y que salpica a la actriz Daniela Alvarado.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando Danielita expresó unas palabras para Sophia, la hija en común entre Jonathan y Patricia, quien cumplió 15 años.

Las palabras no fueron del agrado del actor que vive en Estados Unidos, quien en Instagram, realizó tres publicaciones dirigidas a Alvarado, con quien protagonizó la popular novela de Venevisión “Voltea pa’ que te enamores”.

Según una entrevista realizada hace algunos años por Daniela para el pódcast “Conversaciones que no se publican” de Irrael, indicó que el conflicto con Montenegro se debe a que él hablaba cosas muy feas de ella en los camerinos y con amigos cercanos, que se lo hicieron saber.

La hija de la actriz Carmen Julia Álvarez, afirmó que el actor decía que ella estaba frustrada por no haber llegado a tener una relación con él, situación que le pareció muy mala, ya que solo lo veía como un buen amigo.

“Los escuché de personas, entonces es verdad, no puede ser tanta coincidencia. Yo nunca entendí, era un tema personal que él tenía conmigo, es la única conclusión que puedo llegar. El tipo está muy mal de la cabeza, además, huele a demonio”, indicó en la conversación.

La respuesta de Jonathan

En el texto escrito por el artista hace algunos días en Instagram, abordó el tema de la entrevista asegurando que le incomodó que su antigua compañera de reparto jamás lo llamó para comentarle del conflicto.

“No me dolió que lo creyeras. Me dolió que no me llamaras, que no buscaras una conversación directa. Que no me dieras el beneficio de la duda, que no protegieras primero nuestra amistad, como yo lo habría hecho contigo”, escribió.

