Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

El último kiosco de la 72

El tradicional punto de venta de revistas y periódicos en la calle 72 de Maracaibo sigue resistiendo el paso del tiempo.

Por Pasante1

El último kiosco de la 72
Foto: Will Marval
En la emblemática calle 72 de Maracaibo, el kiosco El Pino se ha mantenido en pie por más de 42 años. Este refugio, que antes fue un punto de encuentro informativo donde el marabino compraba los diarios Panorama, La Verdad, El Regional, la revista Tendencia, entre otros, y donde también se conseguían El Nacional y El Universal, hoy, en un acto de resistencia cultural, se niega a desaparecer.

Su dueño reconvirtió el espacio: ya no es el centro de la noticia efímera, sino el punto de los libros que perduran. Es la prueba viva de que el amor por la lectura y las historias en papel sigue siendo una llama encendida en el corazón de Maracaibo.

Noticia al Dia/ Foto: Will Marval

Al Dia

Ministro Moraes se reúne a puerta cerrada con Gobernador de Río por acciones policiales en favelas

El encuentro, que tuvo lugar a puertas cerradas en el Centro Integrado de Comando y Control (CICC) y se prolongó por dos horas y medias, tuvo como objetivo cobrar y verificar el cumplimiento de las directrices previamente establecidas por la Corte
Al Dia

Noticia al Día presenta la Revista Digital “Pasos de Santidad”, un tributo histórico a los primeros santos venezolanos

Es el resultado de un monumental esfuerzo comunicacional que buscó capturar la esencia y la magnitud de este histórico acontecimiento, que ha profundizado fuertemente las raíces católicas y la fe del pueblo venezolano.
Economía

Pagan segundo mes de aguinaldo al sector público

Aunque el anuncio oficial fue emitido esta semana, diversos empleados activos y jubilados aún no han confirmado el depósito en sus cuentas nómina, según reportes compartidos en redes sociales y canales sindicales
Al Dia

Madre Rafols atendió a 150 adultos mayores en la Basílica de Chiquinquirá durante jornada médica gratuita

Con todo un equipo multidisciplinario de más 30 profesionales de la salud, en las áreas de medicina general, medicina familiar, medicina interna, traumatología y psicología, también se atendió a la feligresía Mariana de la parroquia San Juan de Dios


