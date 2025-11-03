El último kiosco de la 72

En la emblemática calle 72 de Maracaibo, el kiosco El Pino se ha mantenido en pie por más de 42 años. Este refugio, que antes fue un punto de encuentro informativo donde el marabino compraba los diarios Panorama, La Verdad, El Regional, la revista Tendencia, entre otros, y donde también se conseguían El Nacional y El Universal, hoy, en un acto de resistencia cultural, se niega a desaparecer.

Su dueño reconvirtió el espacio: ya no es el centro de la noticia efímera, sino el punto de los libros que perduran. Es la prueba viva de que el amor por la lectura y las historias en papel sigue siendo una llama encendida en el corazón de Maracaibo.

Noticia al Dia/ Foto: Will Marval