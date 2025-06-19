El Vaticano estrenará el documental "León de Perú" este viernes 20-Jun

El Vaticano anunció la publicación de un documental sobre la vida del papa León XIV como misionero en Perú antes de ser escogido pontífice que se estrenará este viernes, 20 de junio, ser’traducido en tres idiomas y contará sus años de servicio en el país latinoamericano.

El largometraje, titulado "León de Perú", repasará los pasos de Robert Francis Prevost, ahora León XIV, en su larga andadura peruana, de casi cuatro décadas, y estará disponible en español, inglés e italiano, informó este jueves la Santa Sede.

En el documental se recorren las localidades peruanas donde vivió Prevost, como Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao y Chiclayo, para explorar su trayectoria a través de voces de diversos testigos que describen su figura y su labor pastoral y social.

El papa estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, vivió 38 años en Perú como misionero y fue arzobispo de la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido como pontífice el pasado 8 de mayo.

Se transmitirá por YouTube

"León de Perú" se estrenará este viernes a las 17:00 hora local (15:00 GMT) en el canal de YouTube de Vatican News, con versiones en español, inglés e italiano, y se difundirá a través de otros medios internacionales.

El documental es una producción de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación y los medios de comunicación del Vaticano.

Noticia al Día/Con información de EFE