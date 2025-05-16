El Vaticano publicó la foto oficial del papa León XIV

En la foto oficial que difundió el Vaticano que este viernes, 16 de mayo, el papa León XIV aparece llevando su cruz relicario con los santos agustinos y el nombre y firma en latín.

En la imagen que se utilizará para entregar a los fieles en ocasiones especiales o en las páginas web del Vaticano, el estadounidense Robert Francis Prevost aparece con una media sonrisa y llevando la cruz pectoral dorada con la que se presentó al mundo el pasado 8 de mayo.

La firma que se ha elegido, al igual que en el resto de papas, es el nombre en latín ‘Leo’ y con la abreviatura ‘pp’ (Pontifex pontificum) antes del XIV.

La cruz relicario

La cruz es un relicario con fragmentos óseos de santos vinculados a la Orden Agustiniana a la que pertenece y que el postulador general de la Orden, Josef Sciberras, escogió como regalo a su hermano Robert Prevost el día de su creación cardenal, el 30 de septiembre de 2023.

"La víspera del Cónclave, el martes pasado, le envié un mensaje recomendándole que llevara la cruz que le habíamos regalado, para tener la protección de los santos Agustín y Mónica", explicó Sciberras a los medios vaticanos.

En el centro hay un fragmento oseo de San Agustín, en la parte su superior de Santa Mónica, la madre del santo a la que el nuevo papa es muy devoto y también lo fue Francisco. Para la Orden Agustiniana, la figura de Mónica es inseparable de la experiencia de conversión y consagración de su hijo.

En el brazo izquierdo de la cruz, la reliquia es del beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel, "mártir de la persecución religiosa en España (1936-1939)", que murió fusilado

Mientras que en el brazo derecho se encuentra la reliquia de Giuseppe Bartolomeo Menochio, obispo de Porfirio y prefecto del Sagrario Apostólico. Sacristán papal desde 1800, sirvió con valentía a la Iglesia durante la invasión de Napoleón. En 1991 Juan Pablo II reconoció sus ‘virtudes heroicas’, primer paso en el proceso de beatificación.

