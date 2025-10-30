El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) ha incluido al venezolano Jesús Valenzuela entre los 25 nominados al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, una distinción que se entrega anualmente desde 1987.

Valenzuela forma parte de un selecto grupo que reúne a figuras históricas del arbitraje mundial, donde el ganador del prestigioso galardón será anunciado el próximo 10 de diciembre.

Trayectoria internacional

El juez criollo es uno de los siete representantes de la Conmebol en la lista, lo que destaca su constancia y capacidad para dirigir en escenarios de alta exigencia.

Con más de una década en la élite, Valenzuela ha estado presente en grandes competiciones, incluyendo el Mundial de Qatar 2022, donde se convirtió en el segundo venezolano en arbitrar en una cita mundialista. En 2021, la propia IFFHS lo reconoció como el Mejor Árbitro de la Conmebol, consolidando su lugar entre los referentes del continente.

