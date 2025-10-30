Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS

Jesús Valenzuela se encuentra entre los 25 nominados por la IFFHS al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, destacando su trayectoria internacional y su presencia en torneos de alto nivel

Por Daniel García

El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) ha incluido al venezolano Jesús Valenzuela entre los 25 nominados al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, una distinción que se entrega anualmente desde 1987.

Valenzuela forma parte de un selecto grupo que reúne a figuras históricas del arbitraje mundial, donde el ganador del prestigioso galardón será anunciado el próximo 10 de diciembre.

Trayectoria internacional
El juez criollo es uno de los siete representantes de la Conmebol en la lista, lo que destaca su constancia y capacidad para dirigir en escenarios de alta exigencia.

Con más de una década en la élite, Valenzuela ha estado presente en grandes competiciones, incluyendo el Mundial de Qatar 2022, donde se convirtió en el segundo venezolano en arbitrar en una cita mundialista. En 2021, la propia IFFHS lo reconoció como el Mejor Árbitro de la Conmebol, consolidando su lugar entre los referentes del continente.

Lee también: La LVBP cerró otra jornada con movimientos en la tabla de posiciones

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Preso PNB por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a la oficina por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Preso PNB por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a la oficina por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

El Salvador extendió su régimen de excepción

El Salvador extendió su régimen de excepción

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Rosalía estrena

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

"Así somos las mujeres venezolanas": Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS

Jesús Valenzuela se encuentra entre los 25 nominados por la IFFHS al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, destacando su trayectoria internacional y su presencia en torneos de alto nivel
Al Dia

Venezuela envía más de 40 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras el paso del huracán Melissa

Entre los insumos enviados se encuentran más de 10 mil 250 kilos de alimentos, 2 mil 500 colchones y al menos 9 mil 500 medicamentos, entre otros artículos necesarios para atender a las personas en medio de la contingencia desatada por el huracán Melissa.
Al Dia

Chequeo Interno de natación reunió a más de 60 atletas en Maracaibo

La jornada incluyó nadadores de distintas categorías y destacó por su ambiente de compromiso, inclusión y desarrollo deportivo regional.
Al Dia

La LVBP cerró otra jornada con movimientos en la tabla de posiciones

Tigres de Aragua lidera la tabla con récord de 9-2 e invicto como local. Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas se mantienen en la pelea, mientras Magallanes y Tiburones cierran en el fondo de la tabla.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025