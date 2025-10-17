Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

El Zulia impulsa su potencial agroindustrial: Toneladas de pulpa y néctares ‘premium’ con calidad de exportación se producirán en Baralt

En atención al compromiso de la gestión regional de impulsar el desarrollo agropecuario, la producción, así como la generación de divisas no petroleras.

Por Candy Valbuena

El Zulia impulsa su potencial agroindustrial: Toneladas de pulpa y néctares 'premium' con calidad de exportación se producirán en Baralt
Foto: Cortesía
Una comisión de alto nivel del tren ejecutivo regional realizó una visita de inspección a la planta procesadora de frutas "La Gloria de Dios", ubicada en la parroquia General Urdaneta del municipio Baralt, por instrucciones del gobernador del Zulia, Luis Caldera.

Foto: Cortesía

Esta acción responde al compromiso inquebrantable de la gestión regional de impulsar el desarrollo agropecuario, la producción en la entidad y en el país, así como la generación de divisas no petroleras.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Agropecuario (SDA), José Sánchez, quien estuvo acompañado por la Autoridad Única de Alimentación, Rafael Bracho; el director regional del INTI, Omar López, y el presidente del Instituto de Desarrollo y Financiamiento Agropecuario (IDFA), Leonardo Chávez.

El objetivo principal de la inspección es la pronta reapertura y reactivación total de la planta, que posee la capacidad de producir néctares, mermeladas y pulpas de frutas de alta calidad, destinadas tanto al consumo nacional como a la exportación.

Capacidad de producción y almacenamiento

La procesadora de fruta tiene una capacidad instalada de 500 toneladas métricas (Tm) al mes.

En cuanto al almacenamiento, se detallaron las siguientes capacidades operativas:

  • Almacenamiento en seco: 100 Tm.
  • Capacidad operativa (producción mensual): 400 Tm.
  • Almacenamiento en frío (productos terminados): 100 Tm.
  • Almacenamiento en frío (materia prima): 30 Tm.
  • Túneles de congelación: 13 Tm.
  • Total de la planta (área): 60.000 m².

Entre los productos terminados se incluyen pulpas industriales, mermeladas de frutas (guayaba, fresa, mango) y materia prima congelada y aséptica (guayaba, fresa y mango, con una capacidad aproximada de 200 Tm).

"Estamos haciendo esta inspección a la planta procesadora de fruta con la intención de aperturar y darle vida", informó el secretario de la SDA, José Sánchez. "Es una planta que produce néctares, mermeladas y pulpas de frutas para consumo nacional y para poder exportar".

Además, destacó que también se contempla incentivar la siembra de frutales propios del trópico, como la guayaba, parchita y guanábana, en los municipios Baralt, Valmore Rodríguez, Colón, y en todo el estado Zulia, asegurando así el suministro de materia prima.

Estrategia de exportación y sustitución de importaciones

El enfoque de producción incluye rubros "premium" de la zona, proyectando la generación de divisas no petroleras mediante la exportación de pulpa de fruta en contenedores de 200 kilogramos y frutas empacadas al vacío.

Entre los productos con potencial de procesamiento se encuentran pulpas de: fresa, mora, guayaba, parchita, guanábana y, de manera estratégica, pasta de tomate.

Sánchez subrayó el doble impacto de esta iniciativa: "Sirve para el consumo nacional, para nuestras escuelas, las empresas petroleras que tienen comedores en este caso y para poder exportar a países de Europa y las islas del Caribe".

Esta reactivación es un pilar fundamental en la agenda de crecimiento económico del estado, demostrando que el Zulia trabaja firmemente "por un futuro más próspero para nuestra comunidad", tal como lo ha instruido el gobernador Luis Caldera, en sintonía con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro.

Fotos: Cortesía

Lee también: Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad 

Noticia al Día/Nota de prensa

Al Dia

El Zulia impulsa su potencial agroindustrial: Toneladas de pulpa y néctares ‘premium’ con calidad de exportación se producirán en Baralt

En atención al compromiso de la gestión regional de impulsar el desarrollo agropecuario, la producción, así como la generación de divisas no petroleras.
Sucesos

Modelo italiana fue asesinada de 24 puñaladas por su novio en Milán

La modelo e influencer italiana, Pamela Genini, de 29 años de edad, fue asesinada el pasado martes 14 de octubre en su apartamento de Via Iglesias, en el barrio Gorla de Milán. Su pareja, Gianluca Soncin, de 52 años, le asestó 24 puñaladas en la terraza del tercer piso del edificio, según informaron los diarios Corriere della Sera e Il Giorno.
Al Dia

Shakira calienta motores en Cali para su regreso mundial

Cali, Colombia. La superestrella global Shakira se prepara para dos conciertos históricos en Cali, la capital del Valle del Cauca,…
Zulia

Fuga de gas cloro afectó a más de 32 personas en Guárico

El cuerpo de Protección Civil informó a través de su cuenta de Instagram que los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte del personal de rescate. Posteriormente, los trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico por la exposición al gas cloro.

