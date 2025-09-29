El zuliano Omalbito Rojas debuta como actor en "Creer o morir" junto a Rosario Prieto: Estrena el 22 de octubre en España

El cantante y ahora actor zuliano Omalbis Rojas debuta en el cine al interpretar el personaje David en la película cabimense Creer o morir, la cual estrenará el próximo 22 de octubre en España.

Tras su paso por la agrupación Los Zagalines del Padre Vílchez, esta promesa en el mundo del espectáculo pone en alto el nombre de Venezuela al actuar con la gran Rosario Prieto bajo la dirección de Néstor Kiki Villalobos.

Omalbito en reciente entrevista, aseguró que hay dos pilares que lo mantienen fuerte: La Familia y la Fe.

El pequeño en reciente entrevista confesó que esta feliz de actuar junto a Rosario Prieto y que durante el rodaje comió arepa con panza.

El mensaje de esta entrañable historia invita a creer en una Venezuela reconciliada, unida y resiliente. "Es un llamado a la constancia y la fe, a dejar un legado de amor y esperanza para las generaciones futuras.”

