El zuliano Santiago Quintero conquistó plata en los 400 metros con vallas del Panamericano Sub-20

Este sábado, el zuliano Santiago Quintero brilló en la pista del estadio El Salitre de Bogotá, Colombia, al conquistar la medalla de plata en la prueba de los 400 metros con vallas del Campeonato Panamericano Sub-20. El evento, que reúne a los mejores atletas juveniles del continente, tuvo una jornada de alto nivel competitivo.

Quintero, representante de Venezuela, protagonizó una remontada emocionante en los metros finales, sorprendiendo a sus rivales con un cierre potente. Su esfuerzo le permitió detener el cronómetro en 51.90 segundos, apenas unas milésimas por detrás del chileno Ramón Fuenzalida, quien se llevó el oro con un tiempo de 51.77. El podio lo completó el atleta colombiano Samuel Mosquera, quien registró 52.30 segundos.

Gracias a esta destacada actuación, Santiago Quintero, de 17 años, asegura su clasificación al Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, que se celebrará en agosto de 2026 en Oregón, Estados Unidos. El joven zuliano continúa consolidándose como una de las promesas del atletismo nacional, demostrando talento, disciplina y capacidad para competir en escenarios internacionales.

Lee también: Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto