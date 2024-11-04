El zuliano Wilyer Abreu conquistó su primer Guante de Oro como novato en las mayores

El zuliano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, se alzó este domingo con el galardón de Guante de Oro, reconocimiento que condecora anualmente a los mejores peloteros de posición en la MLB. Abreu destacó como mejor jardinero derecho de la temporada en la Liga Americana.

El versátil patrullero criollo logra la distinción que otorga la firma Rawlings en su temporada como novato con el conjunto patirrojo, tras su destacada actuación en su posición, después de marcar 18 carreras defensivas salvadas y nueve asistencias en los jardines.

Abreu se convierte en el sexto zuliano en alcanzar el reconocimiento tras los logrados por Luis Aparicio (nueve veces), Víctor Davalillo (1965), Carlos González (tres veces), Gerardo Parra (dos veces) y Ender Inciarte (tres veces).

Wilyer junto a Bob Abreu destacan como los únicos venezolanos con Guante de Oro en el jardín derecho. En la zafra 2005, "El Comedulce" lo logró vistiendo el uniforme de los Phillies de Philadelphia en su novena campaña dentro del big show.

