Elder Dayán se cayó en pleno show, pero se levantó con gracia y continuó cantando

En una reciente presentación musical, el cantante de música vallenata Elder Dayan sufrió una caída. Delante de cientos de personas, el artista dio un paso en falso y se resbaló, pero lo que comenzó como un error, terminó convirtiéndose en un paso de baile.

Cuando Lucas Dangond entonaba las notas del acordeón, Elder intentó brincar, uno de sus pies se torció, pero no cayó por completo en el piso, el artista se sostuvo con una mano y se puso a bailar.

Posteriormente se incorporó, y apoyando una de sus rodillas en el piso continuó bailando, Lucas le siguió el paso, se agachó y tocando su acordeón animaron al público.

En redes sociales, los internautas han aplaudido al cantante, manifestando que se supo levantar “con estilo”.

Noticia al Día/El Pilón/