Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Electas reinas de la Feria Internacional de la Virgen del Rosario en Cabimas

El evento se llevó a cabo en el Teatro Javier Fernández

Por Ernestina García

La ciudad de Cabimas celebró este jueves 2 de octubre la gala de coronación de sus soberanas para la Feria Internacional de la Virgen del Rosario 2025.

El evento, que se llevó a cabo en el Teatro Javier Fernández, seleccionó a las nuevas reinas en las categorías Baby, Infantil, Juvenil y Miss.

Las jóvenes y niñas elegidas para portar la corona principal como Reina de la Feria en sus respectivas categorías son:

Categoría Miss: Sofía Gutiérrez

Categoría Juvenil: Cielo Pérez

Categoría Infantil: Isabella Martínez

Categoría Baby: Dashell Guillén

Con esta elección, Cabimas da inicio formal a las festividades que honran a la patrona de la ciudad.

Noticia al Día/El regional del Zulia

Al Dia

Olga Tañón lanzó su nuevo álbum con fusiones musicales que conecta a Puerto Rico con el mundo

El proyecto musical contiene ocho canciones, siete de las cuales son representativas del cancionero popular puertorriqueño
Al Dia

Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo

En un evento exclusivo, el establecimiento realizó una exquisita degustación de sus platos, reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia culinaria deliciosa y, a la vez, saludable.
Al Dia

Crónica sobre una velada de jazz donde reinó el espíritu libre

La Compañía Residente Jazz Baralt celebró su primer aniversario, la noche del pasado viernes 3, en la Gran Sala del Teatro Baralt.
Al Dia

Protestas masivas en Italia contra la guerra en Gaza

Los organizadores de la jornada, que pidieron al Gobierno romper relaciones con Israel, cifraron en dos millones de manifestantes en todo el país.

