Electas reinas de la Feria Internacional de la Virgen del Rosario en Cabimas

La ciudad de Cabimas celebró este jueves 2 de octubre la gala de coronación de sus soberanas para la Feria Internacional de la Virgen del Rosario 2025.

El evento, que se llevó a cabo en el Teatro Javier Fernández, seleccionó a las nuevas reinas en las categorías Baby, Infantil, Juvenil y Miss.

Las jóvenes y niñas elegidas para portar la corona principal como Reina de la Feria en sus respectivas categorías son:

Categoría Miss: Sofía Gutiérrez

Categoría Juvenil: Cielo Pérez

Categoría Infantil: Isabella Martínez

Categoría Baby: Dashell Guillén

Con esta elección, Cabimas da inicio formal a las festividades que honran a la patrona de la ciudad.

Noticia al Día/El regional del Zulia