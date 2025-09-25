Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Elena Rose llena de esperanza a niños con cáncer

La cantautora venezolana Elena Rose continúa cosechando éxitos en su carrera musical y, a la vez, demostrando un compromiso genuino con causas sociales que tocan el corazón. Recientemente, la artista grabó un Tiny Desk Concert, una serie emblemática de sesiones acústicas en vivo que reúne a los artistas más destacados a nivel mundial.

Por Pasante1

Elena Rose llena de esperanza a niños con cáncer
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La cantautora venezolana Elena Rose continúa cosechando éxitos en su carrera musical y, a la vez, demostrando un compromiso genuino con causas sociales que tocan el corazón. Recientemente, la artista grabó un Tiny Desk Concert, una serie emblemática de sesiones acústicas en vivo que reúne a los artistas más destacados a nivel mundial. Este video, que ha conmovido a sus fans, muestra a Elena Rose interpretando con sensibilidad y talento, reafirmando su posición como una de las voces femeninas más prometedoras de la música latina.

En paralelo a su actividad artística, Elena Rose dedicó tiempo para apoyar a niños con cáncer durante su visita a Chile. La cantante participó en la Teletón Chile, evento de gran importancia social que brinda ayuda a menores en tratamiento oncológico. Allí, Elena Rose compartió momentos llenos de música, alegría y esperanza con los pequeños pacientes, transmitiendo mensajes de ánimo y fortaleza, y regalando sonrisas en medio de la difícil batalla contra la enfermedad.

El talento de Elena Rose ha trascendido desde sus inicios en bares locales hasta coescribir éxitos para artistas internacionales como Becky G, Camilo y Maluma. Su sencillo “Caracas en el 2000” fue nominado al Grammy Latino, y su creciente carrera va acompañada de una voz que también inspira solidaridad y empatía. La combinación de su arte con su compromiso social revela a una artista completa y consciente de su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Con su Tiny Desk y su apoyo a los niños con cáncer en Chile, Elena Rose se posiciona no solo como una estrella musical en ascenso, sino también como un símbolo de esperanza y humanidad en tiempos complejos.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticias al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

"Le pedimos a Dios que tome el control de la situación de los terremotos": Presbítero Nedward Andrade

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Noticias Relacionadas

Al Dia

Choque de bandas rivales provoca brutal matanza en cárcel de Ecuador: Al menos 17 presos murieron

Todo comenzó en la madrugada con ráfagas de disparos y gritos provenientes del interior
Al Dia

Atendidas 107 personas en Maracaibo con pánico y crisis hipertensivas en centros de salud tras sismos

El gobernador Luis Caldera llamó a la calma
Al Dia

El día en que todo se movió en Maracaibo

Una serie de sismos sacudieron a la ciudad y desató pánico colectivo, pero también solidaridad
Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025