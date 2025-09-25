La cantautora venezolana Elena Rose continúa cosechando éxitos en su carrera musical y, a la vez, demostrando un compromiso genuino con causas sociales que tocan el corazón. Recientemente, la artista grabó un Tiny Desk Concert, una serie emblemática de sesiones acústicas en vivo que reúne a los artistas más destacados a nivel mundial. Este video, que ha conmovido a sus fans, muestra a Elena Rose interpretando con sensibilidad y talento, reafirmando su posición como una de las voces femeninas más prometedoras de la música latina.

En paralelo a su actividad artística, Elena Rose dedicó tiempo para apoyar a niños con cáncer durante su visita a Chile. La cantante participó en la Teletón Chile, evento de gran importancia social que brinda ayuda a menores en tratamiento oncológico. Allí, Elena Rose compartió momentos llenos de música, alegría y esperanza con los pequeños pacientes, transmitiendo mensajes de ánimo y fortaleza, y regalando sonrisas en medio de la difícil batalla contra la enfermedad.

El talento de Elena Rose ha trascendido desde sus inicios en bares locales hasta coescribir éxitos para artistas internacionales como Becky G, Camilo y Maluma. Su sencillo “Caracas en el 2000” fue nominado al Grammy Latino, y su creciente carrera va acompañada de una voz que también inspira solidaridad y empatía. La combinación de su arte con su compromiso social revela a una artista completa y consciente de su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Con su Tiny Desk y su apoyo a los niños con cáncer en Chile, Elena Rose se posiciona no solo como una estrella musical en ascenso, sino también como un símbolo de esperanza y humanidad en tiempos complejos.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticias al Dia