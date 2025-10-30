Elí Cordero, reconocido productor musical zuliano, falleció en trágico accidente en EE UU

El reconocido productor musical zuliano, Elí Cordero, de 52 años y oriundo de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, murió en un trágico accidente de tránsito en Estados Unidos.

El deceso ocurrió en horas de la noche del 29 de octubre, aproximadamente a las 8:30 p.m en la ciudad de Florida.

Cordero se encontraba estacionado cerca de un semáforo en rojo, esperando para cruzar, quedando en medio de dos vehículos. Fue impactado por un vehículo conducido por una mujer que, según reportes policiales, sufrió un infarto y se encuentra en estado crítico reservado.

Familiares en Bachaquero, productores musicales y representantes del gremio gaitero, confirmaron la noticia a El Regional del Zulia.

Legado musical y trayectoria



Desde temprana edad mostró pasión por la música, inclinándose por la gaita. A los 7 años ya pertenecía a la agrupación gaitera de la Escuela Rafael Urdaneta de Bachaquero, dirigida por el Maestro Pedro Bautista.

Su carrera tomó popularidad al ser parte de estas agrupaciones:

En 1989 ingresó a "Guasinca Zuliana", compartiendo con figuras como Argenis Carruyo, Nelson Martínez, y Edwin Pulgar.

En la década de los 90 fundó la agrupación "La Alianza", con la que Luis Silva se catapultó con el tema "Amor del Bueno" de Neguito Borjas.

Simultáneamente, fue fundador, director musical, arreglista y pianista de Los Gaiteros del Abusadorcito de Luis “Moncho” Martínez.

Fue autor y arreglista, junto a Moncho Martínez, del tema principal del programa "Que Locura" de Venevisión.

Realizó múltiples arreglos musicales para diversas agrupaciones gaiteras y orquestas bailables, incluyendo:

Oscar D’ León

Diveana

Maracaibo 15

Los Morillos

Saladillo de RQ

Gaiteros del Abusadorcito

La Orquesta Las Vibraciones

Las dos primeras producciones de Rafael “Pollo” Brito

Proyecto Pentagrama de Miami, EE. UU.

Se desempeñó como Productor Musical, realizando la musicalización de programas de Súper Sábado Sensacional, incluyendo:

La Guerra de los Sexos

Precipicio

Yo Si Canto

Que locura

Miss Venezuela

Un Miss Mundo, donde realizó un mix musical con un tema de cada país, interpretado por Oscar D’ León.

Trabajos Recientes:

Realizó las últimas producciones musicales con Proyecto Pentagrama.

Hizo arreglos del tema promocional "Usted si es bonita" de Rafael “Pollo” Brito.

Aportó musicalmente en arreglos junto a Carolina Delmoral para las nuevas generaciones de la gaita zuliana.

Reconocimiento Póstumo: En el 2025, Cordero recibiría su primera distinción “Mara de Oro” por su impecable trayectoria musical ininterrumpida de más de 45 años como productor y director musical. El premio, que celebra su 70 Aniversario, lo consideraría parte de “lo mejor de lo mejor” de la organización.

Reacciones del gremio artístico



El gremio artístico lamentó profundamente el fallecimiento, destacando que Elí Cordero deja un legado de enseñanza y amor por la música.

Expresaron su pesar y palabras de condolencias a familiares, amigos y allegados:

Melvin Álvarez (Productor del Proyecto Pentagrama)

Carolina Delmoral (Productora musical)

Jaime Romero (Director del Instituto de la Gaita en Cabimas Bernardo Bracho) Lo describieron como un hombre intachable, excelente padre, buen amigo, trabajador, honesto y muy generoso.

