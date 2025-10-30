Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Elí Cordero, reconocido productor musical zuliano, falleció en trágico accidente en EE UU

En el 2025, Cordero recibiría su primera distinción “Mara de Oro” por su impecable trayectoria musical ininterrumpida de más de 45 años como productor y director musical.

Por Ernestina García

Elí Cordero, reconocido productor musical zuliano, falleció en trágico accidente en EE UU
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El reconocido productor musical zuliano, Elí Cordero, de 52 años y oriundo de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, murió en un trágico accidente de tránsito en Estados Unidos.

El deceso ocurrió en horas de la noche del 29 de octubre, aproximadamente a las 8:30 p.m en la ciudad de Florida.

Cordero se encontraba estacionado cerca de un semáforo en rojo, esperando para cruzar, quedando en medio de dos vehículos. Fue impactado por un vehículo conducido por una mujer que, según reportes policiales, sufrió un infarto y se encuentra en estado crítico reservado.

Familiares en Bachaquero, productores musicales y representantes del gremio gaitero, confirmaron la noticia a El Regional del Zulia.

Legado musical y trayectoria


Desde temprana edad mostró pasión por la música, inclinándose por la gaita. A los 7 años ya pertenecía a la agrupación gaitera de la Escuela Rafael Urdaneta de Bachaquero, dirigida por el Maestro Pedro Bautista.

Su carrera tomó popularidad al ser parte de estas agrupaciones:

En 1989 ingresó a "Guasinca Zuliana", compartiendo con figuras como Argenis Carruyo, Nelson Martínez, y Edwin Pulgar.

En la década de los 90 fundó la agrupación "La Alianza", con la que Luis Silva se catapultó con el tema "Amor del Bueno" de Neguito Borjas.

Simultáneamente, fue fundador, director musical, arreglista y pianista de Los Gaiteros del Abusadorcito de Luis “Moncho” Martínez.

Fue autor y arreglista, junto a Moncho Martínez, del tema principal del programa "Que Locura" de Venevisión.

Realizó múltiples arreglos musicales para diversas agrupaciones gaiteras y orquestas bailables, incluyendo:

Oscar D’ León

Diveana

Maracaibo 15

Los Morillos

Saladillo de RQ

Gaiteros del Abusadorcito

La Orquesta Las Vibraciones

Las dos primeras producciones de Rafael “Pollo” Brito

Proyecto Pentagrama de Miami, EE. UU.

Se desempeñó como Productor Musical, realizando la musicalización de programas de Súper Sábado Sensacional, incluyendo:

La Guerra de los Sexos

Precipicio

Yo Si Canto

Que locura

Miss Venezuela

Un Miss Mundo, donde realizó un mix musical con un tema de cada país, interpretado por Oscar D’ León.

Trabajos Recientes:

Realizó las últimas producciones musicales con Proyecto Pentagrama.

Hizo arreglos del tema promocional "Usted si es bonita" de Rafael “Pollo” Brito.

Aportó musicalmente en arreglos junto a Carolina Delmoral para las nuevas generaciones de la gaita zuliana.

Reconocimiento Póstumo: En el 2025, Cordero recibiría su primera distinción “Mara de Oro” por su impecable trayectoria musical ininterrumpida de más de 45 años como productor y director musical. El premio, que celebra su 70 Aniversario, lo consideraría parte de “lo mejor de lo mejor” de la organización.

Reacciones del gremio artístico


El gremio artístico lamentó profundamente el fallecimiento, destacando que Elí Cordero deja un legado de enseñanza y amor por la música.

Expresaron su pesar y palabras de condolencias a familiares, amigos y allegados:

Melvin Álvarez (Productor del Proyecto Pentagrama)

Carolina Delmoral (Productora musical)

Jaime Romero (Director del Instituto de la Gaita en Cabimas Bernardo Bracho) Lo describieron como un hombre intachable, excelente padre, buen amigo, trabajador, honesto y muy generoso.

Noticia al Día7El Regional del Zulia/RRSS

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Más de 394 mil toneladas de desechos sólidos se han retirado del Lago de Maracaibo

Más de 394 mil toneladas de desechos sólidos se han retirado del Lago de Maracaibo

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Raúl González, de

Raúl González, de "Despierta América" busca el amor y la paz tras sincera revelación

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

El Salvador extendió su régimen de excepción

El Salvador extendió su régimen de excepción

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Rosalía estrena

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

"Así somos las mujeres venezolanas": Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

Noticias Relacionadas

Al Dia

Haití, Jamaica y Cuba se recuperan tras la destrucción de Melissa

Muchas comunidades en el sureste quedaron aisladas debido a la destrucción de carreteras y puentes. Hubo viviendas sin techo y pertenencias empapadas
Al Dia

Maracaibo elegirá las Reinas infantil y juvenil de la Feria Internacional de La Chinita este 31-O

Este viernes 31 con la animación de Dariana Alvarado y Ricardo García será el certamen de la Reina Infantil, en las categorías: Baby, infantil y juvenil
Al Dia

Cómo enamorar a una maracucha según "El Pollo Brito" luego de fallar un primer intento al hacer una caraqueñada

El artista reveló que el secreto está en la guaracha y dijo cuál con nombre y apellido: Compadre Polo. Eso lo descubrió luego de ponerle Rubén Blades a la dama y que no le gustara
Farándula

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Con una sencilla camiseta blanca que realzaba su figura atlética, Christopher lucía seguro y relajado mientras tomaba su batido de proteínas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025