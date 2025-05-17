Elianta Quintero regresó a la televisión tras la tragedia en Jet Set

La presentadora zuliana, Elianta Quintero, regresó a la emisión estelar de Noticias Telemicro tras haber sobrevivido a la tragedia en la discoteca Jet Set en República Dominicana.
"Hoy vuelvo a mi labor, a mi casa, al grupo de medios Telemicro. Agradezco profundamente a Dios por darme una nueva oportunidad, por darme salud, vida y fuerza para seguir haciendo lo que yo más amo", expresó.
Asimismo, indicó que ha vivido días difíciles, pero también «llenos de fe, esperanza y sobre todo mucho amor».
Gracias a cada persona que oró por mí, que mandó un mensaje que me sostuvo en oración. Hoy regreso con el corazón más agradecido que nunca, con más pasión, con más propósito y con más ganas de seguir brillando desde este lugar que tanto amo», acotó.
Noticia al Día/RRSS