Eliminatorias Sudamericanas: Seis selecciones aseguraron su pase al Mundial y dos luchan por el repechaje

Tras finalizar la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la tabla clasificatoria al Mundial 2026 quedó casi completo. Seis selecciones ya aseguraron su boleto directo a la cita internacional, mientras que el séptimo cupo, el del repechaje intercontinental, se definirá en la última fecha entre dos equipos que aún sueñan, Venezuela y Bolivia.

La Vinotinto, pese a caer 3-0 ante Argentina en Buenos Aires, se mantiene en el séptimo lugar con 18 puntos y depende de sí misma para alcanzar el histórico repechaje. Bolivia, por su parte, también fue derrotada 3-0 por Colombia en Barranquilla y quedó con 17 unidades, obligada a ganar en casa ante Brasil y esperar un tropiezo venezolano como local.

Argentina lidera la tabla con 38 puntos, seguida por Brasil con 28, Uruguay con 27, Ecuador con 26, Colombia y Paraguay ostentan 25 unidades cada uno. Venezuela se ubica en la séptima posición con 18 puntos, manteniéndose en zona de repechaje, mientras que Bolivia suma 17 y aún conserva esperanzas matemáticas. Perú, con 12 puntos, y Chile, con 10, ya están eliminados de la contienda rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

