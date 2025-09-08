Elizabeth Valero presenta su nuevo libro “Oratoria: El poder de la palabra”, en español e inglés

Con más de treinta años como docente universitaria, cuatro décadas de experiencia como locutora profesional, la abogada y periodista Elizabeth Valero nacida en la ciudad de Maracaibo, lanza su más reciente obra “Oratoria. El poder de la palabra” con el prólogo de la PhD. Elizabeth Miquilena, un libro que promete convertirse en una herramienta indispensable para quienes desean dominar el arte de hablar en público.

Reconocida por su impecable trayectoria en medios de comunicación y en el ámbito académico, Valero ha formado a generaciones de estudiantes y profesionales en diferentes áreas del conocimiento en el uso consciente, persuasivo y expresivo de la palabra. Su nuevo libro reúne las técnicas, reflexiones y ejercicios que han marcado su carrera, con el objetivo de empoderar a estudiantes, docentes, líderes, profesionales y comunicadores en cualquier contexto.

“La palabra es poder. Saber usarla de manera consciente, con intención y claridad transforma no solo el mensaje, sino también su competencia discursiva para el logro de una comunicación efectiva y eficaz”, afirma la autora.

Sobre el libro

“Oratoria. El poder de la palabra” en su versión física y en formato digital en español e inglés disponible en Amazon, ofrece un enfoque práctico y accesible para mejorar la expresión oral, vencer el miedo escénico y desarrollar una comunicación auténtica y persuasiva. Entre sus contenidos destacan:

Estrategias para superar el temor a hablar en público.

Técnicas de dicción, entonación, proyección de voz y elocuencia.

Claves para conectar emocionalmente con la audiencia.

Ejercicios para fortalecer la expresión corporal y la coherencia discursiva.

Este libro constituido por 10 por capítulos no solo es una guía técnica, sino también una invitación a descubrir el poder transformador de la palabra en la vida personal, profesional y social, por lo que está dirigido a toda aquella persona que desee explorar y encontrar su potencial para influir, crear y transformar la realidad, para aquel que se dedica al marketing y la publicidad, a la crianza de hogares sustentables, a la política inspiradora y unificadora o para el terapista que potencia la superación y verbalización de los miedos.

Hay un inmenso potencial en cada palabra para la construcción del éxito visto como la felicidad a nuestro alrededor, manifestemos su poder evocando emociones profundas que sean aliento, mantengamos afirmaciones positivas que atraigan nuevas oportunidades, y describamos nuestra identidad, conscientes de que cada palabra que usamos para describirnos puede convertirse en nuestra realidad.

En esencia, el poder de la palabra radica en su capacidad para dar forma a lo que pensamos, sentimos y hacemos, lo que nos da la responsabilidad de usarlas con conciencia y cuidado.

El lanzamiento del libro “Oratoria. El poder de la palabra” escrito por Elizabeth Valero será el próximo sábado 20 de septiembre de 2025 a las 10:00 am en el Salón de Conferencias “Hésnor Rivera” de la Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”, ubicada en la Av. 2, El Milagro. Confirma tu asistencia al 0412-0669810 y sigue en Instagram las cuentas @soyelizabethvalero @entreustedesynosotross.

Elizabeth Valero presenta su nuevo libro “Oratoria: El poder de la palabra”. Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa