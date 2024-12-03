Viernes 19 de septiembre de 2025
Ella es Mireddys González, esposa por casi 30 años de Daddy Yankee y ahora le pide el divorcio

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee confirmó este lunes, 02 de diciembre que se divorcia, luego de más de casi 30…

Por Candy Valbuena

Ella es Mireddys González, esposa por casi 30 años de Daddy Yankee y ahora le pide el divorcio
Foto: RRSS
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee confirmó este lunes, 02 de diciembre que se divorcia, luego de más de casi 30 años de matrimonio con su aún esposa, Mireddys González.

"Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", escribió Yankee en su cuenta de Instagram este lunes.

¿Quién es Mireddys González?

Mireddys González y Ramón Luis Ayala (Daddy Yankee), se conocieron durante su adolescencia y antes de que “el jefe” del reguetón alcanzara popularidad y éxito mundial.

González y Yankee se casaron en marzo de 1995, en Puerto Rico. Formaron una familia y tienen en común dos hijos, Jeremy Ayala y Jeseaelys Ayala. Con ellos convivió Yamilette, la primera hija del artista y fruto de una relación anterior.

Durante los 29 años de matrimonio, González y Yankee enfrentaron situaciones difíciles, pero gozaron de las mieles del éxito que el artista alcanzó con sus interpretaciones y giras mundiales. Sin embargo, este lunes 2 de diciembre se confirmó su divorcio.

De acuerdo con medios internacionales, Mireddys González es una mujer emprendedora que ha destacado en su país y en varias regiones de Latinoamérica por inspirar el empoderamiento femenino.

A través de las redes sociales, González ha difundido mensajes de liderazgo y productos enfocados al cuidado de la mujer y, tras su divorcio, se prevé que continúe su trabajo como empresaria y busque expandirse en otras fronteras.

Tanto González como Yankee, han mantenido su vida personal al margen del ojo público. Sin embargo, el artista aclaró en su comunicado que respetará a quien se convertirá en su exesposa.

"Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar. Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construido a lo largo de tantos años", afirmó Yankee.

Pero ayer mismo, se supo que Mireddys cerró su cuenta en la red social Instagram, esto quizá para evitar la ola e comentarios mediáticos, de los cuales se cuidaron mucho por años.

Daddy Yankee confirma que se divorcia de la madre de sus hijos

Con informacion de El Universal Mx

