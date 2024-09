Ellos nos hicieron enamorar del cine

Los años dorados del cine. El tiempo en el cual brillaron sus estrellas mas fulgurantes. Entre ellas:

Años 40

Humphrey Bogart

Humphrey Bogart: Conocido por películas como Casablanca y El Halcón Maltés.

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman: Famosa por su papel en Casablanca y Gaslight.

Años 50

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe: Un ícono de Hollywood, conocida por Some Like It Hot y The Seven Year Itch.

James Dean

James Dean: Aunque tuvo una carrera corta, dejó una gran impresión con películas como Rebelde sin causa.

Años 60

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn: Recordada por su elegancia en películas como Breakfast at Tiffany’s y My Fair Lady.

Paul Newman

Paul Newman: Conocido por Cool Hand Luke y Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Años 70

Al Pacino

Al Pacino: Saltó a la fama con El Padrino y Serpico.

Meryl Streep

Meryl Streep: Comenzó su carrera en esta década con películas como Kramer vs. Kramer.

Con recursos de internet y recortesdejosue