Elon Musk abrió su primer restaurante de la marca Tesla en Hollywood: Cine, robots y comida rápida

Elon Musk abrió su primer restaurante de su marca Tesla en pleno bulevar de Santa Mónica, en Hollywood. El local, con estética retrofuturista, incluye pantallas gigantes, robots que sirven palomitas y cajas de comida en forma de Cybertruck.

La apertura fue tan esperada que decenas de personas acamparon por horas.

El lugar funciona 24/7 y ofrece platos clásicos con un giro moderno, como hamburguesas con “salsa eléctrica” y pollo frito con waffles, ideados por el chef Eric Greenspan. También cuenta con 80 supercargadores para autos Tesla y paneles solares que alimentan parte del sistema.

Durante la inauguración, el robot humanoide Optimus saludó a los clientes mientras se proyectaba un capítulo de Los Supersónicos. Musk, abrió las puertas a las 4:20 p.m. Exactamente a esa hora, también anunció que, si esta primera sucursal tiene éxito, planea replicar el concepto en ciudades como Tokio, Berlín y Dubái.

Dato curioso: el número 4:20 ha sido usado por Musk en varios de sus anuncios más virales, incluyendo cuando bromeó con sacar a Tesla de la bolsa en 2018 por “$420 por acción”.

Noticia al Dìa/CNN