Elon Musk cerca de vencer a la ceguera: Neuralink permitiría ver incluso a ciegos de nacimiento

La compañía de implantes cerebrales recibió aprobación gubernamental para un dispositivo que "permitirá ver incluso a quienes han perdido ambos ojos y el nervio óptico".



"Si la corteza visual está intacta, permitirá ver por primera vez incluso a los ciegos de nacimiento", detalló Musk.

Implante Blindsight para la recuperación de la vista



Neuralink, la empresa fundada por Elon Musk, anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) otorgó la designación de "dispositivo innovador" a su implante Blindsight. Este desarrollo está orientado a devolver la vista a personas que la han perdido, permitiendo a los interesados inscribirse en el "registro de pacientes" para los ensayos clínicos. Musk explicó que este dispositivo podrá permitir ver incluso a aquellos que hayan perdido ambos ojos y el nervio óptico.

La FDA otorga la designación de "dispositivo innovador" a Blindsight



La designación de "dispositivo innovador" otorgada por la FDA tiene como objetivo acelerar el desarrollo de equipos médicos que traten enfermedades graves. Este reconocimiento permite a Neuralink avanzar en el proceso de aprobación del dispositivo Blindsight para su uso clínico.

No obstante, según medios como TechCrunch, este avance no implica que se haya encontrado una cura definitiva para la ceguera, ya que el implante no actúa sobre los ojos, sino directamente sobre la corteza visual.

A pesar de esta advertencia, la designación representa un importante hito para Neuralink, que se une a los 145 dispositivos médicos que recibieron esta categoría el año pasado.

El programa de dispositivos innovadores busca acelerar la revisión de tecnologías que prometen mejorar la calidad de vida de los pacientes, facilitando el acceso a tratamientos que de otro modo podrían tardar años en llegar al mercado.

Críticas y potencial del dispositivo Blindsight



A pesar del optimismo generado por Neuralink, algunas críticas apuntan a que el dispositivo no es una solución mágica para la ceguera. Los expertos señalan que, aunque la tecnología puede ayudar a personas con ceguera a ver a través de la estimulación directa del cerebro, los usuarios no habrán desarrollado la capacidad biológica para ver de manera natural.

