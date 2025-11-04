Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

Elvis Crespo quedó impactado al conocer a Diosa Canales en ‘La Casa de Alofoke’: "Qué bella"

El merenguero puertorriqueño confesó que sigue a Diosa desde hace mucho tiempo y que en su honor bautizó a su cuerpo de bailarinas como "Las Diosas".

Por Candy Valbuena

Elvis Crespo quedó impactado al conocer a Diosa Canales en 'La Casa de Alofoke':
Foto: Captura de video
El cantante boricua, Elvis Crespo se dijo fiel admirador de la belleza de la vedette venezolana Diosa Canales y cuando la vio en persona durante su visita a ‘La casa de Alofoke’ le dijo: "Coño, por fin veo a la Diosa en persona. Déjame verte bien… Chacho, qué bella".

El merenguero confesó que sigue a Diosa desde hace mucho tiempo y que en su honor bautizó a su cuerpo de bailarinas como "Las Diosas". Elvis se desvivió en halagos para con la artista venezolana, quien forma parte del staff del Reality Show del empresario y productor dominicano Alofoke.

Ante los halagos de Elvis, Diosa se mostró sonriente y agradecida pero a la vez tímida, porque no le dio ni una ‘vueltica’.

La cantante y vedette venezolana, cuyo nombre de pila es Dioshaily Rosfer Canales Gil, forma parte del elenco que integra la segunda temporada del reality show ‘La Casa de Alofoke’, cuya transmisión inició el pasado 20 de octubre.

Con su entrada a ‘La Casa de Alofoke 2’, Diosa busca continuar su proyección internacional, aprovechando el gran auge que tiene el exitoso proyecto para mostrar su lado más humano, real y menos conflictivo.

Noticia al Día

Temas:

