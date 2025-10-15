Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Elvis Crespo recibirá Premio Billboard Salón de la Fama

Elvis Crespo es considerado una figura clave en la proyección internacional del merengue desde el lanzamiento de su éxito "Suavemente".

Por Ernestina García

Elvis Crespo recibirá Premio Billboard Salón de la Fama
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Elvis Crespo será reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se realizarán el próximo 23 de octubre en Miami.

El artista además subirá al escenario con una presentación especial que celebrará su trayectoria y legado.

Crespo actuará con la dominicana Ebenezer Guerra, el legendario merenguero Toño Rosario y la artista urbana dominicana La Insuperable, en una fusión de tradición, innovación y merengue.

"Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera", expresó el merenguero.

"Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música", agregó en un comunicado de Telemundo y Billboard.

El artista dijo que compartir este momento en el escenario de los Billboard es algo verdaderamente inolvidable.

El Premio Billboard Salón de la Fama reconoce a artistas cuya trayectoria e influencia trascienden la interpretación musical y alcanzan un impacto global.

Entre los galardonados en años anteriores figuran José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Marc Anthony.

Elvis Crespo es considerado una figura clave en la proyección internacional del merengue desde el lanzamiento de su éxito "Suavemente", que se mantiene vigente en campañas, películas y redes sociales, detalla la nota de prensa.

Actualmente, Crespo promueve su álbum ‘Poeta herío’, con colaboraciones de artistas como Arcángel, Víctor Manuelle, Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra, y continúa su ‘Bodega Tour 2025: El Barrio Canta, con presentaciones en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

Noticia al Día/RRSS

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Jackson Chourio conectó cuadrangular en segunda derrota de Cerveceros ante Dodgers

Jackson Chourio conectó cuadrangular en segunda derrota de Cerveceros ante Dodgers

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Usuarios denuncian que Cashea restringió beneficios

Usuarios denuncian que Cashea restringió beneficios

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

La Filarmónica de Los Ángeles celebra el legado del maestro Dudamel

La Filarmónica de Los Ángeles celebra el legado del maestro Dudamel

Noticias Relacionadas

Al Dia

Elvis Crespo recibirá Premio Billboard Salón de la Fama

Elvis Crespo es considerado una figura clave en la proyección internacional del merengue desde el lanzamiento de su éxito "Suavemente".
Al Dia

La Filarmónica de Los Ángeles celebra el legado del maestro Dudamel

El programa, ‘Gustavo’s fiesta’, fue especialmente escogido para rendir homenaje al director de orquesta venezolano
Al Dia

Usuarios denuncian que Cashea restringió beneficios

Hasta el momento, la plataforma de pagos no se ha pronunciado ante la inesperada medida que tomó por sorpresa a más de uno

Deportes

Jackson Chourio conectó cuadrangular en segunda derrota de Cerveceros ante Dodgers

Con un contundente marcador de 5-1, los Dodgers de Los Ángeles demostraron su dominio en el segundo encuentro de la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025