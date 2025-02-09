‘Emilia Pérez’ ganó el Goya a la mejor película europea pese a la polémica con su protagonista, Karla Sofía Gascón

‘Emilia Pérez’, dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, ganó el Goya a la mejor película europea.

El premio lo recogieron representantes de la distribuidora de la película en España, Wanda Visión y Elástica, Miguel Morales y Enrique Costa, que hicieron un llamamiento: "Ante el odio y el escarnio más cine y más cultura".

Aunque inicialmente se barajó que Gascón acudiera a los Goya en representación de la película, esta opción se descartó tras la polémica en torno a los textos de tintes racistas y homófobos que la actriz publicó hace años en su cuenta de X.

La difusión de esos tuits suscitó una polémica que enturbió la carrera a los Óscars del filme, la historia de un violento narco mexicano que decide transicionar de género y redimirse para encontrarse consigo misma.

‘Emilia Pérez’ partía como una de las favoritas a los premios de Hollywood con un total de trece nominaciones, entre ellas la de Gascón para mejor actriz o la nominación al Óscar a mejor película internacional.

En los Goya competía a mejor película europea con la también francesa ‘El conde de Montecristo’, de Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte, la letona ‘Flow’, de Gints Zilbalodis, la italiana ‘La Quimera’, de Alice Rohrwacher y la británica ‘La zona de interés’, de Jonathan Glazer.

Decidió guardar silencio

Gascón anunció el jueves que no acudiría a los premios de la Academia española de Cine y que no volverá a hablar más para no dañar a la película y pidió perdón "a quienes han sido heridos en este camino", según señaló en una publicación difundida a través de su perfil de Instagram.

"Dejemos que el trabajo hable por sí solo -añadió- y esperemos que el silencio permita a la película ser apreciada por lo que es, una bella oda al amor y a la diferencia".

La polémica que envuelve a la actriz, que en un primer momento denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación", ha perjudicado gravemente a la película de Netflix, que partía como una de las favoritas en los Óscar.

