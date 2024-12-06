Emily Galaviz, la Centella del llano, brilló en su presentación del Miss Universe Venezuela

La cantante de música criolla, Emily Galaviz, más conocida como la Centella del llano, abrió el espectáculo de la elección del Miss Universe Venezuela 2024 y fue aplaudida por el público.

La hermosa joven tuvo que doblar por reglas del show, acto que fue criticado, pues sus seguidores aseguran que tiene suficiente gañote para cantar a capella si es necesario.

Sin embargo, su presentación fue impecable y gustó al público, Emily dejó su huella en el concurso de belleza nacional y que fue transmitido por Venevision.

Asimismo, la artista anunció en sus redes sociales su gira llamada Las Divas del folklore, que se realizará por EEUU a partir de este 6 de diciembre, en la que tendrá presentaciones en las ciudades de Miami, Orlando, Chicago y Phoenix.

Noticia al Día