Empezó a caer el ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ para los pensionados

La mañana de este viernes, 20 de junio se dio inicio a la entrega del ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ del mes en curso, asignado por el Gobierno nacional a través de la Plataforma Patria a las y los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Más temprano, se pago la pensión correspondiente al mes de julio, por un monto de 130 bolívares.

El monto asignado por concepto de ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ asciende a los 5.000,00 bolívares o 47,82 dólares al cambio oficial de Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: Canal Patria Digital

