Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Hace pocos minutos inició en el Santuario Niño Jesús de Isnotú la eucaristía solemne en honor al Dr. José Gregorio Hernández, quien será canonizado en el Vaticano en el transcurso de las próximas horas junto a la Madre Carmen Rendiles. Cientos de personas se encuentran en el referido templo, orando y escuchando la misa.

Nuestra compañera Arelys Munda se encuentra en el sitio de los acontecimientos y a través de sus reportes nos informa el ambiente de júbilo que impera en el lugar, lleno de feligreses muy afectos a "El Venerable" que tenían años esperando que fuera santificado, por los milagros que lo caracterizan y por dejar una huella imborrable en la memoria de los venezolanos con su vocación de servicio.

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan adelante una transmisión en conjunto con corresponsales desde la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la sede de la referida casa de estudios, en Isnotú y en la plaza de San Pedro de el Vaticano con nuestro enviado especial, Juan Andrés Rincón, Vicerrector Académico de la UJGH.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Video: Abraham Zambrano.