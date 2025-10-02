Empleados públicos solicitan que Bono de Guerra Económica sea integrado al cálculo de los aguinaldos

La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), planteó que el Bono de Guerra Económica que otorga el Ejecutivo nacional sea integrado al cálculo de los aguinaldos o bono de fin de año.

Antonio Suárez, presidente del gremio, destacó que el Bono de Guerra Económica, de US$ 120 mensual, es el ingreso más importante que perciben los trabajadores de la administración pública, tanto activos como jubilados. “Hemos pedido reiteradamente que se ajuste en ocasión de los costos de los bienes y servicios”, resaltó.

El dirigente gremial apuntó que este ingreso no se toma en cuenta para el cálculo de beneficios laborales y que la propuesta de que sea incluido en el cálculo del bono de fin de año o de un ingreso adicional significaría una mejora en los pagos que reciben los trabajadores.

Recordó que, debido a que el aguinaldo se calcula de acuerdo al salario base del trabajador y los días trabajados, resulta un monto muy bajo que anualmente genera reclamos por parte de los trabajadores y jubilados.

Con la propuesta, la cual indicó que está respaldada por otros gremios laborales de la administración pública, buscan mejorar los ingresos para el mes de diciembre, dijo en entrevista para Unión Radio.

Banca y Negocios