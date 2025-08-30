Emprendedores de Santa Rosa de Agua recibieron microcréditos de la Alcaldía de Maracaibo y Fonaen

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Fondo Nacional para los Emprendimientos (Fonaem)

otorgó 26 microcréditos a pescadores, acuicultores y dueños de restaurantes de los palafitos de Santa Rosa de Agua, en el municipio Maracaibo.

Estos recursos son un aporte del presidente constitucional Nicolás Maduro para impulsar la economía y el turismo de la zona, en total se entregaron 11 financiamientos para el Consejo del Poder Popular de Pescadores y 13 a restaurantes en los palafitos.

La iniciativa está enmarcada en el fortalecimiento de las fuerzas productivas y la consolidación de un nuevo modelo socialista para la comunidad.

El acto de entrega se realizó en el Mirador Turístico Plaza Gran Cacique Nigale y contó con la presencia de la viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer y presidenta del Fonaem, Maryury Bargiela Álvarez; el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino; el director general de la alcaldía, Arnoldo Olivares; el legislador bolivariano Emanuel Pulgar y la concejala María Arcaya, entre otras autoridades.

Compromiso con los emprendedores

La viceministra Maryury Bargiela expresó que prevalece la confianza de los emprendedores y se reafirma el compromiso del Gobierno nacional; “Apoyamos el fortaleciendo de los emprendimientos. Es un primer paso; aspiramos poder respaldarlos con un segundo y un tercer financiamiento para garantizar la continuidad de sus proyectos”, señaló.

Asimismo, precisó que Fonaem ha entregado alrededor de 2.500 créditos este año, con un monto que oscila entre 3 y 4 millones de dólares. Destacó que la clave para sostener el programa es el repago puntual de los créditos, lo que permite reinvertir en nuevos emprendedores.

Noticia al Día @alcaldiabmcbo