Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Emprenden campaña "Unidos por el corazón de Ricardo David", para apoyar a este adolescente que nació con cardiopatía congénita

Sus familiares pelan a la buena voluntad de quien pueda aportar para otorgarle una salud plena

Por Candy Valbuena

Emprenden campaña
Foto: Cortesía
Ricardo David Cañizalez Pirela, es un adolescente marabino de 15 años y desde que nació lucha con una cardiopatía congénita muy compleja. Según describen sus familiares, su corazón funciona con un solo ventrículo, presenta arterias mal formadas, obstrucción severa en la arteria pulmonar y una fusión de las válvulas que dificulta aún más la circulación sanguínea.

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, Ricardo vive con una saturación de oxígeno muy baja (65 %), lo que le provoca cianosis, fatiga constante, dificultad para respirar y retraso en su crecimiento. A pesar de estas limitaciones, su corazón aún conserva una buena función de bombeo, lo que representa una gran esperanza de que, con la atención adecuada, pueda tener una mejor calidad de vida.

Los especialistas han sido claros: Ricardo necesita cirugías específicas (tipo Glenn o Fontan) en un centro internacional con experiencia en cardiopatías congénitas.

Por lo cual, sus familiares han emprendido una campaña de Gofundme para recaudar fondos, denominada, "Unidos por el corazón de Ricardo David", para cubrir los gastos médicos y logísticos que se requieren y poder darle la oportunidad al que merece de una salud plena. Los fondos recaudados serán destinados a:

  • Trámites de documentación y pasaportes
  • Evaluaciones médicas en el exterior
  • Traslados y estadía durante el tratamiento
  • Cirugías cardíacas especializadas y seguimiento clínico

Cada aporte, por pequeño que parezca, es un paso más hacia la esperanza de que Ricardo pueda acceder a la atención que salvará su vida.

Sus familiares piden que les acompañen en esta lucha. "Con tu solidaridad, podemos darle a Ricardo la oportunidad de crecer, soñar y vivir una vida plena", expresaron.

Fotos: Cortesía

Noticia al Día

