En 1926 así era Villa Carmen, patrimonio arquitectónico de Maracaibo (+fotos)

Ubicada entre las calles 75 y 76 de Bella Vista, Villa Carmen es una de las casonas más representativas del patrimonio arquitectónico zuliano. Construida por el ingeniero Pedro Roveda alrededor de 1926, esta majestuosa residencia fue el hogar de la familia Pardi hasta mediados de los años 40.

A lo largo de su historia, Villa Carmen también sirvió como lugar de residencia del Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Venezuela, Monseñor Fernando Cento, durante su visita al estado Zulia. Su valor histórico y arquitectónico llevó a la Alcaldía de Maracaibo a adquirirla en 2002, impulsando su reconstrucción y conservación para preservar su legado.

Hoy, esta emblemática casona sigue siendo un testimonio de la riqueza cultural de Maracaibo y un símbolo de la importancia de la conservación del patrimonio histórico en la región.

El destacado historiador zuliano Juan Carlos Quintino comparte esta historias con fabulosas fotografías de la época que marcó un antes y un después en la evolución de la capital zuliana, sin embargo, joyas arquitectónicas como Villa Carmen, permanecen intactas.

Propiedad de Juan Quintino



Propiedad de Juan Quintino

Noticia al Día