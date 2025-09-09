En 24 % incrementaron exportaciones no petroleras desde Falcón durante el último mes

La Secretaría de Economía Productiva y Exportación del estado Falcón informó que las exportaciones no petroleras en la entidad incrementaron un 24 % durante el mes de agosto del presente año 2025 con respecto al mes anterior.

De igual forma, el organismo oficial detalló a través de plataformas digitales que la variación interanual de las exportaciones entre agosto 2024 y agosto 2025 incrementó en un 148 %, es decir, de 730 toneladas el año pasado, aumentó hasta mil 813 toneladas comercializadas hasta el octavo mes de 2025.

Los productos que lideran

Entre los productos que lideran las exportaciones destacan: Plátano, patilla, lechosa, limón, coco, aguacate, tomate, pepino y pimentón.

Asimismo, rubros como carbón vegetal y cangrejo también están en la lista de comercialización. El ente indican que vegetales y frutas son los productos más demandados en los mercados internacionales, indica una nota de VTV.

Lee también: El 95 % de las empresas instaladas en Cúcuta durante el primer semestre de 2025 son venezolanos

Noticia al Día/Con información de B y N